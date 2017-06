El Viveros Herol apuntala su arco

El presidente Quintín Maestro, los porteros Ernesto Sánchez y Yeray Lamariano -con su hijo- y Julián Mateo. / A. MARUGÁN

El Viveros Herol Nava continúa construyendo su plantilla de cara al nuevo curso. Tras presentar de forma oficial al técnico Dani Gordo y dar a conocer a los jugadores renovados, anunció a los hombres que apuntalarán su arco. El guipuzcoano Yeray Lamariano y el madrileño Ernesto Sánchez serán los encargados de defender los palos de la entidad navera.



El vicepresidente del club, Julián Mateo, acompañado del presidente Quintín Maestro, abrió la ceremonia, mostrándose satisfecho del punto en el que se encuentra el nuevo proyecto: “A lo largo de este mes presentaremos siete u ocho fichajes. Estamos muy contentos de que dos porteros de estas características se incorporen al equipo. Yeray siempre ha estado dispuesto a volver a Nava y en febrero nos dijo que si se movía de Francia sería a nuestra plantilla. En cuanto a Ernesto, le hemos sufrido mucho al jugar contra él y ahora estamos encantados de tenerle en nuestras filas”.



Lamariano regresa al Viveros Herol tras su paso por el Chartres francés. “Siempre he estado dispuesto a venir a Nava. Ya tuve una experiencia de ocho meses aquí, después de la amarga desaparición del Balonmano Valladolid”, aseguró el portero de Eibar; y dedicó unas palabras hacia su nuevo compañero: “A Ernesto decirle que nos llevaremos bien y que le tratarán como uno más de la familia”. A lo largo de su carrera ha vestido la camiseta de conjuntos como el Balonmano Bidasoa, el Ademar de León, la Academia Octavio, el Balonmano Antequera, el desaparecido Balonmano Valladolid o el Frigoríficos Cangas do Morrazo.



Una de las claves de su fichaje es la incorporación del nuevo entrenador Dani Gordo. “Cuando salí de Nava fue por la llamada de Dani para jugar en el Ademar. Que ahora esté aquí es un plus”, reconoció. En cuanto al objetivo a conseguir, se mostró ambicioso y con ganas de jugar en Asobal: “Somos conscientes del equipo que se está formando y creo que al final de la temporada deberíamos estar arriba”; y subrayó: “No vengo a perder partidos”.



Por su parte, Sánchez llega al club segoviano desde el Balonmano Sinfín de Santander, tras militar en planteles como el Ademar de León, el Puente Genil o el Alcobendas. “Estoy ilusionado con el proyecto de la directiva y cómo se vive el balonmano en Nava de la Asunción. Me dieron muchas facilidades para venir y la cercanía a Madrid también fue un punto a favor. Dani me llamó y me convenció”, explicó . Respecto a la competencia bajo palos, señaló: “Cuanto más rivalidad tengas es mejor para el rendimiento del club y para mejorar a nivel individual”.

DARÍO AJO MARTÍN, RENOVADO Además de la presentación de los dos porteros, la junta directiva también hizo oficial la renovación de Darío Ajo Martín, que un año más defenderá la camiseta del Nava.

