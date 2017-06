La superficie quemada en 2017 multiplica por 11 la del pasado año

Operarios trabajando en el incendio de Navalilla. / Kamarero

Aunque 2017 todavía no ha llegado a su ecuador, ya se sabe que, en lo referente a incendios forestales, será un año pésimo para la provincia de Segovia. Y eso que todavía no ha comenzado la época de peligro alto, los tres meses que van desde el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Para Segovia, 2016 fue un año excepcional. Se registró un número muy bajo de incendios (63), convirtiéndose en la provincia de Castilla y León con menos siniestros de este tipo. De igual forma, también fue la provincia de la región en que las llamas devastaron menor superficie (50,05 hectáreas).

El deseo de mejorar tales estadísticas ha descabalado antes de la llegada del verano, la estación en la que tradicionalmente se producen más fuegos. Los primeros seis meses de 2017 se han caracterizado por la escasez de precipitaciones, unas temperaturas inusualmente altas y una humedad relativa muy baja. Aunque la Junta señala que ésta situación se produce de forma periódica, a continuación reconoce que nunca antes había habido un mes de abril con tan alta siniestralidad.

Precisamente en abril Segovia sufrió el peor incendio de la década, el que afectó a Nieva y Nava de la Asunción. Ardieron alrededor de 400 hectáreas de pinar. El procurador del PSOE José Luis Aceves estima en cerca de 500.000 euros el coste de repoblar esa superficie.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año, en la provincia se han contabilizado un total 27 conatos y 4 incendios, habiendo quedado calcinadas 437,482 hectáreas, una cifra notablemente superior a las 50,05 de 2016. Pero el terreno devastado ha continuado aumentando desde el 31 de mayo, principalmente por el fuego de Navalilla, que precisamente ayer, y después de una semana de trabajo, quedó extinguido.

Si a las 437,482 hectáreas arrasadas hasta el 31 de mayo en toda la provincia se suman las 137,68 de Navalilla, se descubre que en lo que va de año Segovia ha perdido algo más de 575 hectáreas por culpa de las llamas. O sea, once veces más que en 2016, pero teniendo en cuenta que queda por delante un poquito más de la mitad del ejercicio.

La Junta advierte que las perspectivas para el verano “no son buenas”. Hay menor cantidad de pasto y restos de cosechas, pero el matorral y arbolado están en situación crítica, con un contenido de humedad muy bajo. En los suelos ocurre lo mismo; la reserva hídrica es muy baja y las plantas perennes no podrán soltar agua. “En estas condiciones —agrega la Administración Regional— tan pronto empiece el calor del verano, y con ausencia de lluvias, la vegetación tendrá un elevado estrés hídrico y arderá fácilmente”.

Las recomendaciones para evitar incendios son claras: máxima precaución en las labores agrícolas y de recolección de la cosecha, y prohibición de hacer hogueras fuera de los lugares autorizados.

