Rajoy considera un error que el PSOE rechace apoyar el CETA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró ayer “una mala noticia y un error” la decisión del PSOE de no apoyar el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) y avanzó que buscará el apoyo de “otros” partidos si el PSOE no se abstiene finalmente. De hecho, considera que España haría el ridículo si el Parlamento votará en contra.

“Si el PSOE al final no lo vota, esperemos que se abstenga o si no, buscaremos votos en otros partidos, que los hay”, dijo Rajoy en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con los líderes populares previa a la cumbre europea.

Rajoy rechazó “interpretar” si este cambio de posición del PSOE sobre su apoyo al CETA, es un paso para buscar un acercamiento a Podemos, que también rechaza el acuerdo comercial, y se limitó a decir que “es un error” y una mala noticia porque “el Tratado de Libre Comercio con Canadá es algo enormemente positivo” y “sería ridículo” que no se aprobara finalmente por España, tras recordar que necesita el visto bueno de los Parlamentos nacionales de todos los países.

“Nosotros lo hemos apoyado, el Partido Socialista también, todos los gobiernos europeos lo apoyan y toda Europa en su conjunto y esto, creo, que no tiene ningún sentido”, zanjó.

