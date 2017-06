Álex Alonso, primer fichaje de la Gimnástica

El nuevo fichaje de la Segoviana, Álex Alonso, con la camiseta de la Gimnástica. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana presentó al primer fichaje de cara a la temporada 2017/18 en el restaurante Casares. Se trata del lateral izquierdo Álex Alonso, que llega procedente del CF Torre Levante de la Tercera División valenciana. El jugador madrileño, de 23 años (27/11/1993), aterriza en Segovia tras un currículum deportivo en el que figura su paso por plantillas tanto de Tercera como de Segunda B.

En su etapa como juvenil estuvo en el Rayo Majadahonda donde llegó a sumar varias convocatorias con el primer conjunto. En el curso 2011/12 despertó el interés del Rayo Vallecano, entidad a la que se incorporó para militar en el filial en la Tercera madrileña y en Segunda B. En la campaña 2015/16 cambió de rumbo y fichó por el Elche Ilicitano. Esa misma temporada se incorporó a las filas del CD Alcoyano para jugar en Segunda B. Hace un año fue uno de los hombres que llegó al ambicioso proyecto ambicioso del CD Guadalajara, pero ante la falta de solvencia económica por parte del club acabó en el CF Torre Levante a partir de la época invernal donde acumuló catorce partidos como titular.

El defensor llega a la familia azulgrana como una de las peticiones del técnico Abraham García para dar velocidad al sistema de juego y para suplir la baja de Víctor Pérez. Alonso ya estuvo en la agenda de la Segoviana el pasado verano y ahora llega con la intención ganarse un sitio dentro del esquema gimnástico. El presidente Agustín Cuenca, acompañado de los miembros de la junta directiva, presentó de forma oficial al nuevo componente. "El año pasado ya nos interesó, pero fue tarde y las condiciones económicas del club dificultaron su llegada. Hemos estado detrás de él y el hecho de que hayamos ascendido a Segunda B ha sido clave para llegar a un acuerdo", aseguró Cuenca.

"No he tenido ningún tipo de dudas en venir a este club. La Gimnástica es un equipo perfecto para crecer como jugador", comentó Alonso en su primera intervención. Como jugador se definió como "un lateral muy trabajor. Trato de cubrir siempre la defensa y si puedo me sumo al ataque para ayudar al equipo".

El madrileño sabe que tendrá competencia, aunque luchará por entrar en los planes de García desde el inicio. "No será fácil, pero vengo con la intención de hacerme un hueco en la plantilla. Me han hablado muy bien de Abraham y de la buena dinámica del vestuario", subrayó.

