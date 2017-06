Ciudadanos explota en Segovia

Cuesta, con concejales y militantes que abandonan Ciudadanos. / G. Herrero

Visiblemente nerviosa, la diputada provincial de Ciudadanos María Cuesta, látigo del PP en la Diputación esta legislatura, arrancó ayer su intervención ante los medios de comunicación en la que iba a anunciar su abandono de la formación política liderada por Albert Rivera. No se presentó sola Cuesta. Estaba acompañada por concejales de Espirdo y afiliados expedientados que han decidido seguir su camino.

“Ciudadanos ha cambiado el ideario con el que ha concurrido a las elecciones”, empezó diciendo Cuesta, que considera que la formación naranja “ha traicionado sus principios” y “perdido el espíritu con el que nació”. Con tales declaraciones, se venía venir la ruptura. Pero la diputada provincial, más aplomada a medida que pasaban los minutos, no se detuvo ahí. Manifestó que la forma de llevar el partido en Segovia es “absolutamente totalitaria” y “con ausencia de democracia interna”. “No se admite la crítica de los afiliados, que son expedientados si expresan su opinión”, agregó.

En la diatriba de Cuesta, censuró la “falta absoluta de transparencia” de Ciudadanos, un partido que “apuesta fuerte por las grandes urbes, pero deja en último plano el mundo rural al que nosotros nos debemos”. Si una gota colmó la paciencia de la exalcaldesa de Espirdo debió ser en el IV Congreso de Ciudadanos, en el que un grupo de afiliados de Segovia presentó enmiendas. Pero aquello acabó en otra “decepción”, pues ese episodio significó “el abandono de la socialdemocracia”, dejando a merced de la dirección todas las decisiones, lo que a juicio de Cuesta suponía acallar a los militantes.

En una decisión “dura” y “largamente meditada”, Cuesta dijo que se marcha de Ciudadanos, “por coherencia”, asegurando a renglón seguido que mantendrá su compromiso con la defensa de las ideas con las que se presentó a las elecciones. Para despejar dudas, anunció que los ella y los otros cuatro cargos públicos que ahora abandonan Ciudadanos —tres concejales de Espirdo (Afrodisio Martín, David Isabel y Juan Manuel Hernanz) y uno de El Espinar (Tomás López)— mantendrán sus actas.

La escisión no se limita a esos cinco afiliados. Cuesta reveló que “van a dejar el partido” al menos otros nueve militantes: Juan Zamorano, Cruz Sastre, Isaac Toranzo, Chema Muñoz, Filippo Buscaglia, Carlos Cobos, Alfredo Alonso, Carlos Gómez y Pedro Vicente. Además, la diputada provincial dijo que sus tesis cuentan con el apoyo expreso del que fue primer coordinador provincial de Ciudadanos, Javier Rodríguez Recio—presente en el acto de ayer, aunque evitó tener protagonismo— y de Juan Alcalde, exconcejal en el Ayuntamiento de Segovia. Por lo visto, la escisión en el seno de Ciudadanos es importante. En esa línea se manifestó Cuesta, para la que tal marcha de cargos públicos y militantes “sí perturba la vida de una organización”.

el caso de segovia 21 Para explicar su distanciamiento de la dirección de Ciudadanos de Segovia, Cuesta puso, a modo de ejemplo, lo acontecido en relación a ‘Segovia 21’, un asunto en el que ella ha sido especialmente combativa en la Diputación. A ese respecto, recordó que había pedido explicaciones públicas tanto a los políticos del PP como a los administradores de ‘Segovia 21’, ‘Verae’, después de haber consensuado previamente su discurso con los responsales provinciales del partido. ‘Verae’ contestó presentando una querella contra Cuesta, y entonces ella se llevó la “desagradable sorpresa” de encontrarse “totalmente abandonada” por parte de Ciudadanos, pese a que existía un acuerdo unánime de la asamblea de Segovia para que la junta directiva se manifestase públicamente en apoyo a su diputada.

En este punto, Cuesta aprovechó la rueda de prensa de ayer para revelar que la Audiencia Provincial ha ratificado el rechazo a la querella presentada contra ella por Verae. “Valoré, y lo reitero ahora, que la gestión de Segovia 21 ha sido un completo desastre”, indicó la exalcaldesa de Espirdo, satisfecha de que la Audiencia Provincial reconozca ahora que ella, en calidad de diputada, “tiene el derecho y, sobre todo, el deber, de controlar las actividades de la Diputación”.

Hablando ya del papel que jugará a partir de ahora en la Diputación, avanzó que será “diputada no adscrita a ningún partido político”. Y añadió su deseo de “mantener un seguimiento de todos y cada uno de los temas que considere de importancia para la Diputación y, por tanto, para nuestra provincia”.

Acabada la larga intervención de Cuesta ante los medios de comunicación, y después de su ataque frontal a Ciudadanos, quienes estaban a su lado quisieron presentar más argumentos a favor de su abandono de la formación. Isaac Toranzo tomó la palabra para admitir que “nunca hemos sabido” el número de afiliados a Ciudadanos en Segovia, aunque corría el rumor de que la cifra estaba “en torno a 60”. El propio Toranzo observó que, en la junta directiva de Ciudadanos de Segovia, integrada por nueve personas, ha habido once divisiones en cerca de año y medio, lo que a su juicio revela la situación por la que atraviesa el partido en la provincia.

A preguntas de los periodistas, Cuesta, ya desatada, confesó no haber comunicado todavía a Ciudadanos su abandono. En los próximos días, dijo, informará a la Diputación de su nueva situación. No se anduvo tampoco con paños calientes a la hora de hablar de Ciudadanos a nivel nacional, pues estimó que problemas como los que ahora han aflorado en Segovia están “bastante generalizados”.

A modo de anécdota, rememoró cuando en las últimas elecciones municipales ella se presentó a la Alcaldía de Espirdo, y desde Ciudadanos se facilitaron carteles en los que se leía ‘Por el cambio’. Ella llamó a la sede central, para explicar que tal eslogan no tenía validad en Espirdo, pues ella misma era la alcaldesa vigente, si bien con otra formación política. “Me dijeron, con acento catalán, ‘el cambio no es usted, es Ciudadanos’, así que finalmente aquí terminamos haciendo lo que más nos convenía”.

Entre los periodistas llamó la atención la presencia, en la rueda de prensa, de Santiago Martínez, de UPyD - Centrados en Segovia. Interrogada por ese hecho, Cuesta resaltó la “muy buena relación” existente entre las dos formaciones. “Entre nuestras expectativas está seguir en política, pero como dice el refrán ‘toda defunción tiene su duelo’, así que ahora necesitamos un tiempo para meditar”, remató.

