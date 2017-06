Para Unidos Podemos “existe una alternativa para sacar del Gobierno al partido más corrupto”

Miguel Ángel Bustamante, con Ángel Galindo y José Ángel Frías. / T.D.S.

El diputado nacional de Unidos Podemos y portavoz de IU en la comisión de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Bustamante, visitó ayer Segovia para mantener un encuentro con representantes y militantes de la organización en la provincia. El diputado intercambió impresiones sobre la situación política en la actualidad y valoró muy positivamente el trabajo realizado por IU Segovia en la primera mitad de mandato, así como su compromiso como acusación particular en los procesos judiciales de la extinta Caja Segovia.

“IU es un azote frente a la corrupción. Ya nos personamos por la estafa de Bankia, y la organización seguirá implicada en Segovia. Tenemos la intención de hacer preguntas en las instituciones y contar con la presencia de otros diputados de IU en Segovia para denunciar estos casos de corrupción”, apuntó.

Bustamante incidió en la reivindicación por parte de IU de un modelo alternativo al del PP y al del PSOE, que ha servido para rescatar a los bancos y no a las personas. “Recientemente hemos visto cómo se han perdido 1.305 euros por habitante en este país como consecuencia de las ayudas a la banca que ya no pueden recuperarse”, apuntó.

Asimismo, valoró el panorama político en España tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. “Valoramos muy positivamente el debate que se dio. La iniciativa ha sido buena y era necesaria, dada la insostenible situación de corrupción del país”, dijo. Bustamante aseguró que existe una alternativa de izquierdas al PP, y subrayó que Izquierda Unida estará en todas las mesas de negociación que se formen para posibilitar que salga del Gobierno “el partido más corrupto de Europa”. Por último, el diputado nacional expresó su deseo de que el PSOE apoye dicha alternativa.

