Los trabajadores denuncian “temperaturas insoportables” en los juzgados de Segovia

Los termómetros colocados en el interior de los edificios judiciales superan los 30 grados, siendo insoportable para los trabajadores. / EL ADELANTADO

Las temperaturas que están marcando los termómetros en Segovia los últimos días no son habituales. El calor es inaguantable para muchos, sobre todo en la calle, pero también en los edificios que no están preparados para ello, como es el caso de los juzgados de la ciudad, donde los trabajadores tienen que aguantar desde hace días “temperaturas insoportables”, según denunció ayer el sindicato CCOO.

Apunta, además, que el día 20 de junio “a un compañero del Juzgado de lo Penal bis de Segovia le dio un golpe de calor en su puesto de trabajo, habiendo en ese momento casi 38º C; el compañero se desmayó y los demás tuvieron que avisar al 112, realizando al compañero los primeros auxilios, llevándole al Hospital para su reanimación, quedando ingresado durante cuatro horas, hasta su total recuperación”.

En las otras dependencias judiciales la temperatura suele superar los 30 grados, aseguran desde CCOO, “haciendo caso omiso la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia con sede en Burgos”, por lo que desde el sindicato amenazan con cerrar los juzgados si no se da una solución a este problema, que afecta tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que tienen que acudir a ellos.

Desde CCOO Segovia lamentan que, de momento, “tras varios requerimientos realizados, la única solución que da [la Gerencia], es empezar a proveer de ventiladores, que se entregarán a las oficinas judiciales a demanda”, ya que, desde la Gerencia explican al sindicato que, al estarse realizando un nuevo edificio para reunir a todos los Juzgados de la ciudad, no se van a realizar gastos extra en los actuales.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.