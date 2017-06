El PP solicita espacios para personas con movilidad reducida en los espectáculos

El Grupo Municipal Popular (GMP) espera que todas las personas puedan disfrutar de cualquier evento y que estos sean accesibles para todos. Por eso, “solicitamos al equipo de Gobierno socialista que prevea zonas reservadas para las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad en los espacios donde se celebren espectáculos o pruebas deportivas durante estos días”.

Según explican desde el GMP en un comunicado, “este aspecto debiera haberse contemplado en el propio programa de fiestas, indicando las actividades que son accesibles para todos, ya que es posible que por las características de la ciudad o del propio evento, no todos puedan ser accesibles”.

Asimismo, consideran los populares que esta medida debe hacerse extensible al resto de festivales y eventos que se celebren en Segovia durante todo el año, sean organizados directamente por el Ayuntamiento o bien que cuenten con su colaboración.

“La accesibilidad es un tema que nos preocupa y mucho al Grupo Municipal Popular, pero además, el que en todos los espectáculos, festivales o pruebas deportivas se tengan previstos espacios para personas con movilidad reducida es una de las demandas del Consejo de Accesibilidad y si queremos que estos consejos sean realmente útiles hay que tener en cuenta y llevar a cabo lo que en ellos se plantea”, aseguran.

“Hacer la cultura y el deporte accesibles para todos es muy importante, pero no hay que quedarse sólo aquí. Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento consideramos que todavía queda mucho por hacer en esta materia. Hay que eliminar barreras arquitectónicas, mejorar calles y aceras, facilitar el acceso a los edificios e indicar que zonas son o no accesibles, entre otras muchas cosas”, concluyen.

Hoy se inaugura el recinto ferial Las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro se inaugurarán de manera oficial mañana viernes. Pero esta noche está prevista la apertura del recinto ferial, para que segovianos y visitantes puedan disfrutar ya de las atracciones, de los puestos de juegos, etcétera. Clara Luquero, acompañada por la corporación municipal y la alcaldesa y las damas de las Fiestas de 2017, inaugurará oficialmente el Real de la Feria a las 23.00 horas.

