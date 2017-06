Centrados pedirá la dimisión de todo el Patronato de la Fundación Caja Segovia

La formación política Centrados en Segovia considera que los miembros del Patronato de la Fundación Caja Segovia deben dimitir tras haber respaldado el acuerdo con Bankia para cancelar el préstamo que tiene hipotecado el Torreón de Lozoya y otros inmuebles.

Para los responsables de Centrados en Segovia, el acuerdo presentado la semana pasada por el presidente de la Fundación constituye “un mero cambio de cromos”. Como se recordará el preacuerdo supone la liberación de cargas sobre el Torreón de Lozoya y sobre otros inmuebles, anulando el préstamo de 6,8 millones de euros de Bankia, a cambio de la segunda planta del edificio de la Avenida del Acueducto —que pasa a propiedad de Bankia íntegramente— y otros inmuebles de la provincia.

En rueda de prensa, Juan Angel Ruiz y Cosme Aranguren, señalaron que ellos ya habían pedido la dimisión de Javier Reguera, solicitud que ahora hacen extensiva a todo el Patronato, salvo para la representante de Femur, Juana Borrego, que se abstuvo en la votación.

A juicio de Centrados en Segovia, aceptar el convenio con Bankia supone “asumir como propio el préstamo hipotecario”, un préstamo que “nunca” debió ser aceptado porque no le correspondía a Caja Segovia la deuda fiscal de Navicoas, como así se desprende de los informes jurídicos elaborados al respecto. “Han disfrazado de buena gestión el acuerdo, cuando supone una gran pérdida patrimonial para los segovianos”, señalaron. Además indicaron que renunciar a la vía penal para hacerlo por la civil —como defiende la Fundación Caja Segovia— supondrá el archivo del procedimiento. “Por la vía civil no van a poder reclamar a nadie”, aseguraron. Contradijeron así la tesis del presidente de la Fundación, que confía en que por ese lado se consiga que la aseguradora Caser resarza a la Fundación Caja Segovia de la pérdida patrimonial que supone el acuerdo.

En el caso de que el Juzgado o la Audiencia opte por el archivo, Centrados en Segovia llevaría a cabo nuevas acciones penales. “Si se archiva el caso por falta de acusación particular, nosotros nos querellaríamos contra todos los patronos”, advirtió Juan Angel Ruiz.

Para esta formación, el caso del Torreón de Lozoya supone “el mayor escándalo político y económico de Segovia”. A su juicio, el acuerdo responde a los “intereses de Bankia”, pero también dijeron que el objetivo final era exonerar de responsabilidad a los tres diputados provinciales del PP y del PSOE que figuran como investigados en el caso. Juan Ángel Ruiz añadió que hace ya un mes anunciaron sus sospechas de que estaban tramando “argucias” en la Fundación para que no se presentara escrito de acusación contra los exconsejeros, concretamente contra los que tienen responsabilidades políticas.

Centrados en Segovia le pide al presidente de la Fundación, Javier Reguera que explique, entre otras cosas, el resultado de los informes del despacho Fuentetaja-Conde sobre las acciones legales a llevar a cabo, o las razones por las que se ha elegido al letrado que tiene la Fundación Caja Segovia.

También dejaron caer que Reguera no responde a la verdad cuando afirma que la negociación con Bankia se llevó a cabo desde hace meses.

Sobre todos estos motivos, Centrados en Segovia pide que se hagan públicas las actas de las reuniones del Patronato que tuvieron lugar los días 8 y 9 de junio, para que se puedan conocer las opiniones de los propios patronos.

