Ernesto Sánchez, llega el primero de los dos porteros para el Viveros Herol

Ernesto, a la derecha, intenta sacar el lanzamiento de Carlos Villagrán. / A.M.

Ernesto Sánchez Díaz se convierte en el primer nombre de la portería del Viveros Herol Balonmano Nava. Madrileño a punto de cumplir 27 años, llega a nuestro club procedente del Balonmano Sinfín (Santander), que la pasada temporada jugó en Asobal y que, tras haber descendido, será nuestro rival la próxima campaña.

Ernesto defendió la meta del Ademar de León entre 2006 y 2011 antes de fichar por el Puente Genil, en cuya disciplina permaneció un año. En el período 2012-2013 jugó en el Alcobendas y, desde 2013 hasta ahora, fue portero del mencionado equipo santanderino, con el que logró el ascenso tras ganar al Viveros Herol en las semifinales del play off jugado en Santander.

El guardameta ya sabe lo que es trabajar con Dani Gordo, “ya que estuve con él en León y en algunas selecciones territoriales de Castilla y León”, a la vez que añade que también conoce a algunos de sus nuevos compañeros de vestuario, “he jugado contra muchos de ellos y, con algunos, he coincidido en selecciones territoriales y nacionales”.

Sánchez revela los motivos que le han llevado a aceptar la oferta de Nava “porque creo que hay un buen proyecto en marcha y, además, Nava siempre ha tenido mucha afición al balonmano. Siempre gusta jugar con ese apoyo”.

Sin hablar de metas deportivas, Ernesto señala que “el objetivo principal es volver a ilusionar a la afición con el equipo, y eso solo se hace a través de esfuerzo. Que la gente vea que lo dejas todo en la pista por el equipo. Después, ya vendrán los resultados deportivos”.

En cuanto al hecho de la renovación total de la demarcación en la que trabaja y una posible ‘lucha’ por la titularidad, es tajante: “Creo que lo importante de la portería no es quien salga de inicio, sino que, juegue quien juegue, lo haga bien, ya sea saliendo de inicio, o del banquillo”.

Ernesto, que conocía el club “porque he jugado muchas veces contra el equipo”, quiso dejar un primer mensaje a la que ya es su afición: “Espero que sea un año ilusionante. Ya viví a esta afición como visitante y estoy deseando disfrutarla como local”.

El club también ha anunciado la renovación tanto de Alex Tello como de Andrés Alonso. El primero de ellos, lateral izquierdo y cuarto máximo realizador de la categoría durante la pasada campaña, había tenido ofertas de otros clubes, pero optó por quedarse en Nava de la Asunción, al igual que Andrés Alonso, cuyo trabajo defensivo y la aportación que realizó al conjunto navero durante la lesión de Darío Ajo fueron bien valorados por el cuerpo técnico, que de esta manera ya cuenta con una de las referencias ofensivas, más con un especialista en la defensa.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.