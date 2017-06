La 55 Vuelta Ciclista a Segovia se presenta con un pelotón de 132 corredores

La mesa presidencial durante la presentación de la Vuelta a Segovia. / TAMARA DE SANTOS

La quincuagésimo quinta edición de la Vuelta Ciclista a Segovia que se disputará los próximos 27 a 29 de junio, llevó a efecto su presentación oficial en las instalaciones de Venta Magullo, donde los miembros de la Unión Ciclista Segoviana, organizadora de la prueba, fue desgranando los pormenores de una competición que, destinada para las categorías élite y sub 23, volverá a hacer circular por las carreteras segovianas a muchos de los que serán los ciclistas de futuro del pelotón español.

Fue Pedro Delgado el encargado de presentar la Vuelta a Segovia. El ganador del Tour de 1988 y de las Vueltas a España de 1985 y 1989 estuvo acompañado por Jesús de Miguel, nuevo presidente de la Sociedad Ciclista Segoviana, y los alcaldes de Torrecaballeros, Rubén García, y de La Lastrilla, Vicente Calle, que señalaron su incondicional apoyo a una ronda segoviana “que parece haber superado lo peor” afirmó ‘Perico’, que con la experiencia que le da el haber transitado en innumerables ocasiones por las carreteras que acogerán la vuelta, pasó a desglosar las tres etapas.

Todas con peligro Como la organización mantiene vigente aquello de que ‘lo que funciona no se toca’, la primera de las etapas de la vuelta, con salida en La Lastrilla y llegada en el paseo Ezequiel González, entra dentro de la categoría de las clásicas de la ronda segoviana, con sus poco más de 137 kilómetros en los que destaca como única dificultad montañosa el Alto de Constanzana a 35 kilómetros para la meta. Ahora bien, y como indicó Pedro Delgado, el viento puede cobrar protagonismo en una etapa que comenzará a marcar las distancias entra los favoritos, y el resto.

La segunda de las etapas será la más dura en lo que a trazado se refiere, porque ya es de sobra conocido que las carreras las hacen verdaderamente duras los ciclistas, no los recorridos. La salida en San Ildefonso dará paso casi de manera inmediata al inicio a la ascensión al puerto de Navacerrada, evidentemente de primera categoría, al igual que el Alto de Navafría que se coronará cuando aún resten sesenta kilómetros para la meta. Será la jornada propicia para los aventureros, y también para los que intentarán sorprender a los primeros clasificados con un ataque lejano hasta llegar a la meta que se situará en Torrecaballeros, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos kilómetros, los que van de Turégano hasta el final de la etapa, hay varios repechos verdaderamente exigentes.

Pero, sin duda, la etapa más clásica de la vuelta será la tercera, la del Circuito de La Piedad al que los corredores deberán dar dos vueltas después de recorrer casi cien kilómetros antes de probar el pavés de la Cuesta de los Hoyos, en una de las leves variaciones del trazado que ha realizado la organización, ya que en ediciones anteriores de la Vuelta había que pasar más veces por la meta del paseo Ezequiel González. Las fuerzas ya estarán justas después de dos etapas que se espera sean muy nerviosas, y el hecho de que los equipos no tengan demasiados integrantes sin duda favorecerá ese nerviosismo en un pelotón en el que habrá más de un candidato a la victoria llegada la última jornada.

Los segovianos El pelotón se compondrá de 132 corredores procedentes de 22 equipos llegados desde toda España. Y es que, como afirmó Delgado, “la crisis ha hecho mella en el ciclismo amateur en lo que a carreras se refiere, y las grandes escuadras son ahora las que llaman a una vuelta como la de Segovia para intentar participar en ella”.

De ese pelotón, destacará la presencia de una decena de corredores de Segovia, como son Jesús Gilmartín, Álvaro Hernangómez, Rodrigo Sanz y Arturo Hernangómez (Esteve), Marcos Rodríguez, Miguel Rodríguez, Andrés López y Rubén Calle (EC Cartucho-es.Magro), Mario Arranz (Aluminios Cortizo) e Ignacio Piquero (Bicicletas Rodríguez-Extremadura). Ellos defenderán el nombre de Segovia en una vuelta que ha sabido salir adelante con el apoyo de todos, pero sin duda con la referencia de Antonio Barrio, delegado provincial de ciclismo, como pilar indiscutible sobre el que se ha apoyado toda la organización de la ronda segoviana.

