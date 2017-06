IU celebra la creación de una campaña contra las agresiones sexistas durante las Fiestas

El grupo municipal de Izquierda Unida celebra la creación de una campaña contra las agresiones sexistas para las próximas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, recientemente presentada en el Ayuntamiento. La organización, a través de un comunicado de prensa, quiere resaltar y agradecer el trabajo que ha realizado el Consejo Municipal de la Mujer, en colaboración con estudiantes de la Universidad de Valladolid, que han aportado ideas muy interesantes para el diseño de la campaña, y la Agrupación de Industriales de Hostelería de Segovia (AIHS).

IU Segovia defendió el pasado mes de marzo una moción para que el Gobierno municipal, en colaboración con colectivos feministas de la ciudad, diseñara una campaña de concienciación y prevención contra las agresiones sexistas para ponerla en marcha durante las inminentes Fiestas de Segovia. La propuesta fue presentada con el objetivo de mejorar la seguridad en los entornos festivos para prevenir y eliminar las agresiones sexistas, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de identificar dichas agresiones y responder e informar sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia, recuerda el grupo en el comunicado.

La organización se muestra satisfecha por el trabajo realizado y por que se haya dado cumplimiento a la moción aprobada en el pleno. “Es importante implicar a todas las personas, establecimientos, asociaciones, etcétera, para que todos los espacios festivos de la ciudad sean seguros y queden libres de cualquier rastro de violencia machista. Esta primera campaña puede ser un buen inicio para la consecución paulatina de estos objetivos, por lo que desde IU esperamos que esta iniciativa se repita en los barrios y a lo largo de los próximos años, con las mejoras y aportaciones que puedan considerarse necesarias”, añade.

Y es que, continúa el comunicado, la violencia sexista tiene muchas formas, ámbitos y espacios donde se manifiesta. Es una expresión de la desigualdad establecida social y culturalmente entre hombres y mujeres y una violación de los derechos de las personas. En el día a día son frecuentes conductas sexistas que, por su naturalidad y reiteración, perpetúan la desigualdad y la discriminación. Segovia no es ajena a esta realidad. Aparte de los datos de mujeres atendidas por violencia de género (cerca de 30 este año), se siguen produciendo comportamientos sexistas que pueden manifestarse con más intensidad en periodos festivos y que no figuran en ninguna estadística.

A pesar de que las agresiones sexuales no son en absoluto un fenómeno nuevo, su reconocimiento, su visibilidad y su consideración como un problema social (y no privado) sí son aspectos relativamente recientes. “No estamos ante un problema individual de las mujeres que sufren todo lo ya mencionado, sino que se trata de un problema estructural que se manifiesta en muchos tipos de violencia”, concluye la agrupación.

