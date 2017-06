El equipo de Gobierno asegura haber cumplido ya el 70 por ciento del programa electoral de 2015

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, acompañada por parte de los concejales del equipo de Gobierno socialista, durante la presentación del balance realizada ayer. / EL ADELANTADO

Dos años han pasado ya desde que la actual corporación municipal tomó posesión de sus cargos de concejales, en un pleno celebrado el 13 de junio de 2015 en el que Clara Luquero fue elegida alcaldesa de la ciudad. Ya ha pasado, pues, la mitad de la presente legislatura y, por ello, es momento de hacer balance.

Balance positivo, según el equipo de Gobierno, ya que durante estos dos ejercicios se ha cumplido con el 70 por ciento del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las últimas elecciones, aseguró ayer la regidora. “Han sido dos años de intensa actividad y trabajo”, afirmó Luquero, en los que se han puesto en marcha “multitud de proyectos y actuaciones” y, sobre todo, en los que “se han resuelto algunos problemas enquistados de la ciudad, como el tema de la Casa de la Parra, que si no hubiera tenido esta resolución —el Tribunal Superior de Justicia dio por buena la legalización del inmueble realizada a través del plan especial del entorno del convento de San Agustín—, el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a afrontar, sin duda, indemnizaciones millonarias que hubieran perjudicado gravemente a las arcas municipales”.

También se refirió Luquero a otros asuntos “enquistados”, como la movilidad de la Calle Real, solucionado con la reorganización del horario de carga y descarga; y la tramitación de la aceptación de los espacios públicos y viales de la zona de Anselmo Carretero, “algo muy demandado, no sólo por los vecinos de la zona, sino por todo el barrio de San Lorenzo”.

Y no se olvidó de la avenida de la Constitución. La propiedad de esa vía era, “prácticamente hasta anteayer, de la Junta de Castilla y León y se encontraba en un grado de deterioro muy serio, por el abandono y la falta de inversión” a la que fue sometida durante muchos años. Por ello, dijo, el Ayuntamiento tomó la decisión “de afrontar esta inversión, de asumirla aunque nosotros no fuéramos los causantes de la degradación” y realizar las obras. Y, a pesar de las deficiencias que están surgiendo tras terminar la primera fase, “tengo que decir que estoy satisfecha, porque no hubiera habido incidencias si hubiéramos hecho lo que los demás, es decir, no afrontar el problema y dejarla hasta que se hundiera”, aseguró.

Actuaciones destacadas En cuanto a las actuaciones más importantes llevadas a cabo durante los dos primeros años del mandato corporativo, la alcaldesa destacó la estación de autobuses, porque “en mi llegada a la Alcaldía, el primer problema que tuve encima de la mesa era el cierre de la estación, ya que había una amenaza de cierre” y hoy, por fin, la estación está remodelada, terminada y en funcionamiento.

Apuntó, asimismo, las actuaciones llevadas a cabo en el marco de las Áreas de Regeneración Urbana (ARU) en San José y Canonjías, que han permitido la rehabilitación de 685 viviendas y la reurbanización de 11 calles, con una inversión de 7,8 millones de euros.

“También hemos llegado a ese punto final y puesta en gestión de la infraestructura más importante desde el punto de vista económico de los últimos años, que ha sido la nueva depuradora”, añadió Luquero. Esta instalación “nos permite cumplir con la normativa europea y aumentar de manera extraordinaria la calidad y la cantidad de agua depurada, con una inversión de 21,6 millones de euros”.

En cuanto a la Casa de la Moneda, recordó que ha sido en este mandato en el que por fin se ha terminado la rehabilitación del espacio, con la recuperación del Jardín del Rey. “Es otra satisfacción, porque la Casa de la Moneda ha sido para los gobiernos socialistas una prioridad durante muchos años, hemos trabajado para verla rehabilitada y dotarla de contenido y ahora llega el colofón con la recuperación de este espacio con tanto encanto que es el Jardín del Rey, que era el último rincón que quedaba por rehabilitar”, explicó.

Otro de los proyectos destacados es Smart Digital Segovia. “Hemos conseguido una subvención de Red.Es, del Ministerio de Industria, para desarrollar el proyecto Smart Digital Segovia, que llevaremos a cabo en los dos próximos años, y que nos va a permitir situarnos como una ciudad puntera en la aplicación del big data a la mejora de los servicios públicos y a la comunicación con los ciudadanos y, por tanto, a la transparencia”, señaló a este respecto.

“Nos ha sido cedido —continuó la alcaldesa— el edificio de la antigua Biblioteca por parte de la Administración central del Estado, que estamos convirtiendo en la Casa de la Lectura, que será uno de los puntales de la actividad cultural de la ciudad”.

Y siguiendo con los inmuebles, destacó también la construcción del Centro de Interpretación de San Lorenzo, destinado a “fomentar el conocimiento tanto del entorno patrimonial como medioambiental del barrio” y que se ha convertido en “uno de los centros fundamentales para el desarrollo del proyecto Segovia Educa en Verde”.

Sobre las infraestructuras deportivas, “hemos remodelado la piscina cubierta, una asignatura pendiente también desde hacía años” y, continuó, “hemos ejecutado un plan de actuación de acondicionamiento y mejora de los colegios públicos y además lo hemos hecho de forma coordinada con la Junta de Castilla y León”, explicó la mandataria.



Una ciudad cultural e integradora con el turismo como motor económico

La alcaldesa, Clara Luquero, aseguró que el equipo de Gobierno sí tiene un modelo de ciudad —a pesar de las críticas recibidas a este respecto por parte del Grupo Municipal Popular, que lamentó en su balance de los dos primeros años del mandato que “el PSOE no tiene un proyecto de ciudad, no tiene un compromiso claro ni una hoja de ruta”, en palabras de su portavoz, Raquel Fernández—.

“Avanzar en la construcción de una ciudad cada vez más cultural, más educadora y más integradora. Este es nuestro objetivo, nuestro modelo de ciudad. Y en el ámbito económico, fomentando de manera permanente el turismo como principal motor económico y abriéndonos hacia una diversificación en el ámbito de la industria cultural y creativa y de la innovación tecnológica con proyectos que nos van posicionando en el territorio como un lugar de interés para este tipo de inversiones”, explicó ayer la regidora, durante el balance de la primera mitad de la legislatura.

“Ese es nuestro modelo de ciudad”, reiteró Luquero, “nosotros queremos que Segovia sea una ciudad cada vez más integradora y todas las disciplinas, todas las áreas de Gobierno, están dirigidas a este servicio”.

