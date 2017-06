Reportaje de la publicación ‘Segovia Deportiva’ del año 1946 en el que se refleja que la Segoviana se fundó en 1923 con el nombre de Cultural Segoviana. / KAMARERO

Los orígenes de la Gimnástica Segoviana se pierden en la noche de los tiempos, aunque no han sido pocos quienes han pretendido, con una buena dosis de éxito, arrojar algo de luz sobre el año de fundación del club azulgrana, tomando como dato ‘oficial’ el establecido por Jopaeli en el libro Album Nacional de Fútbol, publicado en 1947, en la que sitúa la fundación de la Segoviana en el 28 de junio del año 1928. Por ello el conjunto gimnástico celebrará el miércoles de la próxima semana su 89 cumpleaños,

Sin duda, la figura clave en la fundación de la Gimnástica Segoviana fue Francisco del Barrio, y precisamente esa figura es la que, buceando en las hemerotecas de los diarios segovianos de la época, se encuentra convenientemente glosada en la publicación ‘Segovia Deportiva’, que en el año 1946 sacó a la luz un reportaje a doble página que, con el título “El fútbol en Segovia y lo que hoy es el magnífico conjunto que lleva el nombre de la Gimnástica Segoviana, tiene 23 años de edad”, señalaba en sus primeras líneas que “fue en el año 1923 cuando se constituyó la primera Sociedad Deportiva con el nombre de Cultural Deportiva Segoviana” que jugó sus primeros partidos en las eras de La Dehesa frente a otros equipos como el de la Academia, La Granja, Goma, Hugarte y Maristas, asociando la historia del fútbol en Segovia al mencionado Francisco del Barrio, junto a Ramón Martínez, José Yanguas, Julián González, Juan Aragoneses, Cuesta, Sansigre, Costa...

Quizá el hecho de que durante aproximadamente un año la Cultural Segoviana no tuviera prácticamente actividad (tiempo en el que según esta publicación se construyó el campo de fútbol de Baterías) haya llevado a pensar que en aquellos años la Segoviana no existía, pero según afirma el ‘Segovia Deportiva’, fue a partir de la creación del campo de fútbol de Baterías cuando de nuevo la Cultural Segoviana dio señales de vida, jugando partidos tanto con el equipo de la Academia, como con el de La Granja y el de San Lorenzo de El Escorial, fomentando el auge del fútbol en la ciudad. Tanto fue así que pronto salieron otra serie de equipos, como el Atlétic Club Segoviano, el Internacional... con los que se pudo organizar el primer campeonato de carácter local.

El primer derbi, el 30 de junio de 1928 La primera denominación oficial como ‘Gimnástica Segoviana’ parece encontrarse en el Programa de Ferias y Fiestas del año 1928, en el que se hacía referencia a “un interesante encuentro de fútbol entre la Gimnástica Segoviana y el equipo de La Granja” que se disputó el 30 de junio de 1928 con el resultado de 3-2 para la Gimnástica, si bien existen discrepancias en torno a la fundación del campo de Chamberí, ya que mientras algunos lo datan del mismo año 1928, otros lo trasladan a 1932, y ello gracias a las gestiones que se realizaron con los dueños de fincas rústicas de los alrededores de la ciudad.

Una vez hecho el campo, comenzó la historia, con las primeras rivalidades del equipo con el Rácing Segoviano, que inauguró poco después su campo en Jauja, la primera vez que la Segoviana se federa, allá por el año 1934, la fusión con el Rácing en el año 1940 permaneciendo el nombre de Gimnástica Segoviana porque las disposiciones del Consejo Nacional de Deportes impedían el funcionamiento de sociedades que se denominaran con nombre extranjero... en definitiva, viviendo una historia de noventa años (año arriba, año abajo) que el próximo 28 de junio soplará las velas con una más que buena salud.

