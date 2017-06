El 75% de los examinadores de Tráfico de Segovia secunda la primera jornada de huelga

Durante las próximas semanas, si continúa la huelga, pocos serán los que puedan presentarse al examen de conducir. / L. MAZAGATOS

Suspender el examen de Tráfico quita el sueño a cualquiera, pero ahora hay algo que temen más los jóvenes que se están sacando el carné de conducir y es no poder realizar el examen debido a la huelga de los examinadores, que comenzó ayer y se alargará durante varias semanas —los paros convocados por Asextra se llevarán a cabo los lunes, martes y miércoles desde ayer y hasta el próximo 31 de julio—.

En la provincia de Segovia hay actualmente cuatro examinadores de Tráfico —había cinco, pero uno se jubiló hace unos meses y su plaza aún no se ha cubierto—. Y ayer, primera jornada de huelga, fueron tres los que la secundaron, lo que supone el 75 por ciento, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

La huelga estaba convocada desde hacía semanas y por ello ya se habían pensado diferentes alternativas para que los aprendices de conductor pudieran realizar los exámenes, si no un día, otro. Pero hasta llegar el mismo momento, no se supo si los examinadores segovianos iban a secundar la huelga o no, así que hasta ayer no se decidió la solución.

Al conocerse que eran tres los profesionales que sí ejercieron su derecho a huelga y uno que no, desde la Jefatura Provincial de Tráfico decidieron que los exámenes que fuera a realizar este último se repartieran entre los alumnos de todas las autoescuelas, de modo que todas pudieran presentar a algún aprendiz a las pruebas, para no perjudicar así a ninguna de ellas.

500 profesionales parados Desde Asextra informaron de que fueron “casi 500 funcionarios examinadores y examinadores - coordinadores los que salieron ayer a la huelga en protesta por los incumplimientos de la DGT, muy especialmente, por la negativa a subir el complemento específico prometido desde hace años y que retribuye la especial responsabilidad, especial dificultad técnica, riesgo de accidentes y agresiones, etcétera”.

De hecho, se paralizaron diversas Jefaturas, por estar todos sus funcionarios examinadores en huelga: Almería, Asturias (Oviedo), Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Lleida, Lugo, Málaga, Navarra, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel, Toledo, Cartagena, Alzira, Gijón, Lanzarote, Santiago y Vigo.

Y, a pesar de esta situación, “de la DGT se sigue sin noticias”, aseguraron desde Asextra. “El único amago de propuesta que se ha planteado en la mesa de negociación por parte de la DGT —en la reunión del pasado jueves—, ha sido la creación de una escala de examinadores encuadrada dentro del grupo/subgrupo C1 sin que esta propuesta contemple aumento del complemento de destino o del específico, sin concretar tampoco fechas y con el «hándicap», según palabras del director, de que la creación de esa escala debe ser aprobada por ley según especifica el TREBEP”, explicaron. Por todo ello, la huelga seguirá adelante según está convocada.

