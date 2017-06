Las segovianas Sara Álvarez y Alba Torrego ganan el certamen de relatos sobre la igualdad

Sara Álvarez, con ‘El largo camino’, es la ganadora del concurso en la categoría de menores de 18 años. / E. A.

La igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de género, el desarrollo integral de las personas, la participación social, política y laboral de las mujeres, la corresponsabilidad en el entorno familiar y los marcos de convivencia en igualdad son distintos frentes desde los que abordar la igualdad de género en la sociedad actual.

Por ello, fueron también los temas propuestos para la cuarta edición del certamen de relatos cortos ‘La igualdad como valor en la sociedad’, convocado por el Consejo Municipal de la Mujer. Este concurso cuenta cada año con una mayor participación y en 2017 fueron 168 los textos presentados, una docena más que en la edición anterior, aunque diez no pudieron entrar en concurso por no cumplir con las bases que regían el mismo. De ellos, 89 estaban escritos por mujeres y 79, por hombres, ya que la igualdad es un objetivo en el que tiene que implicarse toda la sociedad, según destacó el concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Andrés Torquemada, en la presentación de los ganadores, que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Segovia.

El certamen establecía tres categorías y en dos de ellas se proclamaron vencedoras dos jóvenes segovianas. Así, Sara Álvarez, de 16 años, con su relato ‘El largo Camino’, se hizo con el premio para menores de 16 años; y Alba Torrego, de 27 años, venció en la categoría de 18 a 40 años con la historia titulada ‘Una sola palabra’. En el apartado para mayores de 40 años resultó ganador Juan Molina Guerra, de 60 años y residente en Ubrique (Cádiz), con el relato ‘La herencia’.

La procedencia En cuanto a la procedencia de los textos, que llegaron hasta el Ayuntamiento tanto presencialmente, a través del Registro, como virtualmente, gracias al correo electrónico, Torquemada destacó que se recibieron relatos desde todas las comunidades autónomas españolas —la mayoría de Castilla y León, con 41; Andalucía, con 25; y Cataluña, con 15—, además de otros once países. De hecho, 32 de los textos pertenecían a escritores del continente americano —de diferentes países como Argentina, México, Perú o Estados Unidos—.

Por categorías, de los 158 textos que finalmente optaron a los premios por ajustarse a las bases establecidas en el concurso, 26 relatos se encuadraban en la categoría de menores de 18 años; 69 pertenecían a la de 18 a 40 años, la más numerosa; y 63 a la de mayores de 41 años.

Recordó Torquemada que cada uno de los ganadores recibirá un premio en metálico de 250

euros, tal y como establecían las bases del certamen. De hecho, a Sara Álvarez y a Alba Torrego les hicieron ayer entrega del mismo la alcaldesa, Clara Luquero, y el propio Torquemada.

En cuanto al jurado, apuntó que estaba formado por representantes de diversos colectivos, como la Federación de la Mujer Rural (Femur), la Asociación de Amas de Casa y Consumidoras María del Salto, Segoentiende, el Defensor de la Ciudadanía..., estando al frente el Consejo de la Mujer.

Los relatos ganadores están a disposición de los lectores en la página web del Ayuntamiento de Segovia, www.segovia.es.

