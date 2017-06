La Casa del Siglo XV vuelve a echar el cierre

El pasado verano, la iniciativa de la galerista Nieves Parrilla Merino desempolvó la actividad cultural que desde hace más de medio siglo venía albergando la Casa del Siglo XV, un histórico edificio ubicado en la plaza de Medina del Campo que desde la década de los 60 del pasado siglo fue la atalaya del arte contemporáneo en la provincia. Tratando de mantener el espíritu que en 1963 llevó a los hermanos Ángel y Jesús Serrano a abrir este edificio como la primera galería de arte de la capital, la arquitecta y coleccionista decidió asumir el reto de recuperar este emblemático entorno cultural por el que desde que sus propietarios decidieran dejar la galería en 2000 pasaron otras iniciativas artísticas.

Así, a finales de julio del pasado año, la casa que la leyenda inicialmente atribuyera al comunero Juan Bravo y que la historia demostró que fue levantada por la familia Tordesillas volvió a recuperar la actividad cultural de la mano de la sala The Gallery, que quiso diversificar su oferta artística combinándola con el coleccionismo y la venta de antigüedades.

Pero la singladura de esta propuesta cultural, que comenzó con una exposición del segoviano

Eugenio Concepción, ha llegado prematuramente a su fin, ya que la crisis y la escasa demanda de productos culturales ha abocado a su propietaria a abandonar el histórico edificio por no poder satisfacer los importantes gastos a los que obliga su apertura.

De este modo, a partir del pasado 15 de junio, la Casa del Siglo XV cierra sus puertas a la espera de tiempos mejores, aunque Nieves Parrilla no se resigna a mantener su actividad como galerista y anuncia que buscará una nueva ubicación para seguir desarrollando sus proyectos.

“Cuando abrí la galería, pensaba que hacía falta un espacio como éste —explica Parrilla— pero hoy tengo una visión de Segovia muy distinta. Hay muchos espacios expositivos que en mi opinión deberían estar integrados a través de iniciativas conjuntas o actividades comunes como ferias de arte o encuentros que generaran una estructura común”.

La galerista se deshace en elogios y agradecimiento hacia los hermanos Serrano, que “en todo momento me han puesto las cosas muy fáciles para desarrollar este proyecto”, pero tras casi un año de trayectoria “los números no salen y es mejor parar y redimensionar esta idea”.

“Al abrir, confiaba en que la venta de las antigüedades y el coleccionismo podrían pagar el alquiler y permitir orientar al arte, y aunque este edificio es muy conocido cuesta que la gente entre”, considera la galerista; que además asegura que la dura climatología segoviana en los meses de otoño e invierno no invita tampoco a visitar tiendas o galerías de arte”.

trabas Tampoco las infraestucturas y los servicios que ofrece Segovia ofrecen muchas comodidades para los hipotéticos clientes y para los empresarios. “En el centro te fríen a impuestos y a multas por aparcamiento”, lo que hace que los interesados en venir se retraigan a la hora de pensar en los inconvenientes que genera la visita”.

A pesar de todo, Nieves Parrilla no renuncia a mantener su oferta cultural, y busca actualmente un local en el que poder volver a empezar sobre una base distinta. Así, señaló que el proyecto “necesita un gancho a pie de calle para que el público se anime a conocer el arte de una forma más accesible, en plan visita guiada donde los propios autores puedan relacionarse con la gente”. Sin sensación de fracaso, la galerista asegura que la idea de continuar vinculada al arte en Segovia obedece a que “lo mejor de esta experiencia son los artistas”. “He conocido en este tiempo a personas verdaderamente entregadas a su vocación y con gran talento, por eso no quiero romper el lazo porque creo que con ellos he creado unos vínculos que me impulsan a seguir, aunque me impondré unos plazos para seguir”.

Las últimas exposiciones de Carmen Moya y de Gerardo Martínez Cabra han dejado un gran recuerdo a la galerista, que confía en un futuro ligado a estos y otros artistas en un nuevo proyecto cultural.

