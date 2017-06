Rajoy advierte a Sánchez contra el “extremismo” y el “griterío”

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, llamó ayer a la moderación y la concordia porque, según dijo, el “extremismo”, el “griterío” y la “crispación” no sirven “absolutamente para nada”. A su entender, la tranquilidad y la moderación son necesarias para afrontar los retos que tiene España, ya que, lo demás es “una excelente forma de perder el tiempo”, que no crea “ningún efecto positivo”.

Así se pronunció la presentación de la conferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, organizada por el Foro Nueva Economía, un día después de que Sánchez haya asegurado que el Partido Socialista solo compite con el PP y se haya comprometido a combatirlo con las fuerzas del cambio.Rajoy hizo hincapié en esa llamada a la moderación tanto al arranque como al término de su intervención. “Pienso que necesitamos moderación, tranquilidad, concordia y buenas formas, y no crispación y generar problemas donde no los hay”, manifestó, para agregar que en esta etapa son muchos los retos que hay que afrontar como seguir “perseverando” para avanzar en la recuperación económica y trabajar “mucho y bien” para seguir generando empleo

forma de perder el tiempo Apenas una semana después de superar la moción de censura presentada por Podemos y los gestos entre PSOE y Podemos, el jefe del Ejecutivo recalcó que es “fundamental la concordia, la tranquilidad, la mesura y la moderación”, ya que, según indicó, lo demás es “una excelente forma de perder el tiempo” que no crea “ningún efecto positivo”.

