IU asegura que el acuerdo sobre el Torreón de Lozoya puede ser administración desleal

IU-Segovia considera inaceptable el reciente acuerdo alcanzado entre Bankia y la Fundación Caja Segovia que cancela la hipoteca que pesaba sobre el Torreón de Lozoya y otros inmuebles.

Este partido, que representa la única acusación popular en el proceso penal, reprocha a la Fundación que haya retirado la acusación a estas alturas del procedimiento, cuando más cerca estaba de un final, “y se ponga del lado de los imputados por saquear la Caja, entre ellos tres diputados provinciales de PP y PSOE, a los que se está tratanto de liberar de sus responsabilidades penales”.

A juicio de IU, la Fundación Caja Segovia “se ha rendido y ha desistido” tras alcanzar un acuerdo con Bankia, que era uno de los acusados y más que posible futuro condenado. “Mediante el acuerdo, este banco adquiere la sede central y otros edificios, renunciando solamente al Torreón de Lozoya. Con todo esto se le causa un grave e irreparable daño patrimonial a la sociedad segoviana”, añade IU, para quien el acuerdo “es nulo de pleno derecho, y además podría incurrir en un delito de administración desleal, ya que es similar al acuerdo de los ex consejeros de Caja Segovia para hipotecar este patrimonio.

IU recuerda que Caja Segovia, asumió una deuda millonaria que no le correspondía. “Esta última maniobra tiene por objeto asumir nuevamente aquella deuda, sin ninguna justificación”. “La excusa dada consiste en que Caja Segovia tendría que empezar a pagar la hipoteca a Bankia, cuando esta se encuentra sub iudice, es decir, esperando un pronunciamiento de la Audiencia Provincial que imposibilitaría cualquier reclamación por parte de este banco”.

Las críticas de IU no solo van contra la Fundación, sino también contra Bankia de quien dicen que cambia su posición una vez más, y pasa “de no tener expectativa alguna sobre los bienes de Caja Segovia a perder solo el Torreón de Lozoya y librarse de toda condena”. Por ello este partido explica que IU “buscará todas las vías para evitarlo y exigirá que se depuren las responsabilidades civiles y penales pendientes”. “Nuestra organización se opondrá a cualquier acuerdo que no tenga como fin salvaguardar y recuperar todo el patrimonio que se ha expoliado, sin que se regale nada, pues no hay ningún motivo para ello. IUseguirá en este proceso hasta el final con la esperanza de que el interés general de la sociedad segoviana se imponga sobre todo lo demás”, concluye el comunicado.

