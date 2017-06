Sánchez avisa de que “solo” compite contra el Partido Popular

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, declaró ayer de manera “solemne” que sólo compite contra el PP y que intentará formar una mayoría parlamentaria para derrotar a la derecha. Pero ha dejado claro que si siguen los vetos entre las fuerzas del cambio, lo intentará en las próximas elecciones pero mientras tanto ha anunciado la creación de un espacio de coordinación en el Parlamento con otros partidos para “desmontar” las políticas de Mariano Rajoy.

Sánchez no ahorró en críticas al PP en su discurso de proclamación como nuevo secretario general del PSOE con el que se clausuró el 39 Congreso Federal del partido. Ha subido al estrado al ritmo de Guns N’ Roses y aclamado por 8.500 militantes (según los organizadores). En su discurso de algo más de tres cuartos de hora no ha cejado ni un momento de resaltar los errores de la derecha, acusando a los populares de corromper todo lo que tocan, incluida la Constitución española.

Pero no mencionó en ningún momento a Podemos, ni a su líder Pablo Iglesias. Tan sólo se podía deducir que se refería a este partido y también a Ciudadanos cuando habló de las “fuerzas del cambio”. De estas dijo que si siguen en su permanente “veto” entre ellas, él les dirá a los ciudadanos en las próximas elecciones que el único partido capaz de sacar a la derecha del Gobierno es el PSOE.

Pedro Sánchez se comprometió a “trabajar sin descanso para que haya una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra del PP”, pero sin especificar si lo intentará en el Parlamento o esperará a la próxima cita en las urnas.

Eso sí, dejó claro que hasta que “llegue el momento” de derrotar al PP, va a hablar con “las fuerzas del cambio” respetando la autonomía de cada organización, y les va a proponer crear un espacio de coordinación parlamentaria para “desmontar” las políticas de Mariano Rajoy, ahora que los populares no cuentan con mayoría en el Parlamento.

Además, Sánchez considera que tras recuperar la secretaría general del PSOE y celebrar su 39 Congreso, "el reloj del PSOE y de España marcan la misma hora" y han puesto "rumbo a la Moncloa".

El nuevo líder socialista también enfocó el discurso a capitalizar el descontento de las personas que participaron en el 15-M hace 6 años, a los que ha dicho que la demanda de regeneración que hicieron será satisfecha por los socialistas y que son estos los que sí les representan. Pero también les dijo que el PSOE es la izquierda de gobierno, que hace las cosas “de manera seria y serena”.

Pero Pedro Sánchez se cebó en sus críticas con el PP, al que ha acusado de “corromper todo lo que toca, empezando por la Constitución española” y personalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de “vulnerarla” con medidas como los recortes, la amnistía fiscal y su renuncia a defender a la industria cultural y las lenguas cooficiales.

Además, anunció que a partir de ahora los socialistas harán una “oposición de Estado, defendiendo al Estado y no al Gobierno”. “¿Hay algo más ajeno a la Constitución que institucionalizar la corrupción, la precariedad y la desigualdad?. Nuestro enemigo son todos aquellos que vulneran y atacan la Constitución y la ponen al servicio de los intereses partidarios y es lo que hace este Gobierno, este Gobierno corrompe todo lo que toca, empezando por la Constitución española”, exclamó.

Sánchez quiso “garantizar” a los españoles “que el PSOE va a estar con el Estado, pero no con este Gobierno”, y especialmente “con los ciudadanos a los que sirve este Estado”, los derechos que el Estado les garantiza y a quienes los ponen en práctica como son maestros y profesionales sanitarios.

Oposición de Estado, explicó, es “defender a la Constitución de los ataques de este Gobierno que hace semanalmente el Consejo de Ministros”. Sánchez acusó personalmente al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de “vulnerar la Constitución” cuando recorta derechos de hombres y mujeres con los recortes en sanidad, educación y dependencia.

