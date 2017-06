El concejal apartado de UPyD lamenta la “mala gestión” de esta crisis interna

Ricardo Hernanz será concejal no adscrito

“Me lo he tomado bien. Es algo que se sabía que iba a pasar desde hace meses”, asegura Ricardo Hernanz, concejal que entró en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso en las listas de UPyD-Centrados en San Ildefonso. Ahora forma parte de los no adscritos, tras su expulsión de UPyD “por no cumplir con el programa” que alega el portavoz del partido magenta en el Real Sitio, José Luis Santos. “El programa se cumple haciendo mociones, no negando lo que es bueno para el pueblo”, alega Hernanz, quien entiende que “nos han votado para gobernar, no para hacer oposición” y no entiende la postura de “decir a todo que no porque lo que tenemos que hacer es seguir luchando por el bienestar de los vecinos”. Hernanz ha sido apartado por votar el pasado 6 de junio a favor de una propuesta del PSOE. UPyD quería votar en contra por considerar dicha propuesta un ‘tasazo’. Las cuentas son claras, relata Hernanz, “las tasas iban a subir sí o sí y con la moratoria que hemos firmado se tendrá más liquidez y la subida de tasas será más baja”.

Ricardo Hernanz lamenta a lo largo de la conversación que esta crisis interna “la han gestionado muy mal”. Por ejemplo, asegura, “me enteré por EL ADELANTADO de que me iban a enviar un burofax para pedirme el acta de concejal”. “La ropa sucia se lava en casa y se tiende donde sea mejor para la mayoría”, añade Hernanz, quien zanja el tema diciendo que sus compañeros “no han sabido estar a la altura”. A efectos prácticos Ricardo Hernanz tendrá, desde su posición de no adscrito, la libertad de voto que le demandaba a su portavoz. “Ahora tendré más libertad”, admite y continua explicando que “el programa electoral lo diseñamos entre los tres concejales de UPyD, por lo que sí que teníamos libertad. Si no hay libertad de voto es porque hacen lo que dice el diputado provincial y no lo que hemos acordado”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.