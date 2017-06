Los precios en Segovia están un 2,2 por ciento más altos que hace un año

El gas, la electricidad y los combustibles son de los productos que más han subido sus precios en el último año. / KAMARERO

Los precios volvieron a incrementarse en el mes de mayo, en tasa interanual, un 2,2 por ciento en la provincia de Segovia —al igual que la media de Castilla y León—, subiendo, además, una décima en el último mes, cuando los precios no variaron en la Comunidad, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Segovia ha registrado en el último año un incremento en todos los sectores. Los precios subieron en mayo en tasa interanual en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles un 6,3 por ciento; en Transporte, un 3,1 por ciento; en Ocio y cultura, un 2,0 por ciento; en Comunicaciones, un 1,9 por ciento; en Restaurantes y hoteles, un 1,8 por ciento; en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,6 por ciento; en Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,4 por ciento; y en Menaje del hogar, también un 1,4 por ciento.

En menor medida se incrementaron los precios de Enseñanza y Vestido y calzado, con una subida del 0,9 por ciento en tasa interanual en ambos grupos; y la Sanidad, con un aumento del 0,8 por ciento en los últimos doce meses.

Por lo que respecta a 2017, en lo que va de año, los precios se han incrementado, sobre todo, en los grupos de Restaurantes y hoteles (+1,8 por ciento); Comunicaciones (+1,0 por ciento); y Bebidas alcohólicas y tabaco (+1,0 por ciento). También subió el coste, aunque en menor medida, de Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,5 por ciento); Muebles y Artículos del hogar (+0,5 por ciento); y Sanidad (+0,3 por ciento).

Por el contrario, ha descendido el precio de los grupos de Ocio y cultura (-2,8 por ciento); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-2,6 por ciento); Vestido y calzado (-2,5 por ciento); y Transporte (-0,1 por ciento). En Enseñanza, los precios se han mantenido igual este ejercicio.

Castilla y León Según los datos del INE, los precios subieron en Castilla y León en tasa internaual en todos los apartados, a excepción del Menaje del hogar, que refleja una caída del 0,1 por ciento. Los mayores aumentos se dieron en Vivienda, con una subida del 6,5 por ciento; Transportes (+3,5 por ciento); Comunicaciones (+2,0 por ciento); Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,7 por ciento); Hoteles y restaurantes y Bebidas alcohólicas y tabaco (+1,5 por ciento, en ambos grupos).

Por provincias, los precios se incrementaron en las nueve en la evolución anual. León, con una subida del 2,7 por ciento, se situó a la cabeza; seguidas por Soria (+2,3 por ciento); Burgos y Segovia (+2,2 por ciento en las dos provincias); y Ávila, Salamanca y Valladolid (+2,1 por ciento en los tres casos). Las provincias menos inflacionistas fueron Palencia, con un incremento del 1,9 por ciento; y Zamora, con una subida del 1,8 por ciento de los precios.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.