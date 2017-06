Los examinadores de Tráfico inician hoy varias jornadas de huelga

Los examinadores de Tráfico prevén hacer huelga los lunes, martes y miércoles desde hoy y hasta el 31 de julio. / L. MAZAGATOS

Llegó el día. Tras la huelga celebrada el pasado 2 de junio por los examinadores de Tráfico —que fue seguida por un 90 por ciento de los trabajadores, según el CSI-F, y causó la suspensión de unos 7.000 exámenes de conducir, según la Dirección General de Tráfico (DGT)—, que terminó sin conseguir los objetivos buscados, los profesionales del sector volverán hoy a la huelga, pero no sólo en una jornada, sino en varias. En concreto, pararán los lunes, martes y miércoles de todas las semanas desde hoy y hasta el próximo 31 de julio, según la convocatoria realizada por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

Los motivos de esta huelga son, por un lado, que llevan diez años esperando un complemento salarial específico que sea acorde con las características del puesto —la elevada complejidad técnica, la peligrosidad, la penosidad (trabajo a la intemperie) y la gran responsabilidad que asumen—; y por el otro, “los incumplimientos y engaños de los anteriores acuerdos de desconvocatoria de huelga de fecha 29 de octubre de 2015”, según explica el comité de huelga de Asextra.

En la provincia de Segovia son cuatro los examinadores que hay actualmente y hasta esta mañana no se sabrá si piensan secundar la huelga o no.

En este sentido, desde la Subdelegación del Gobierno afirmaron la pasada semana que “se tiene conocimiento de la convocatoria” y, en caso de que la secunden, “se tratará de acomodar el calendario de exámenes para que todas las autoescuelas puedan realizarlos, si no es un día, otro”.

La DGT negocia con Defensa la incorporación de militares

La Dirección General de Tráfico (DGT) negocia con el Ministerio de Defensa la incorporación de personal de tropa y marinería al puesto de examinador de tráfico, según informaron a Europa Press fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

La asociación se reunió el pasado jueves con la DGT para buscar un acuerdo que sirviera para desconvocar la huelga de examinadores que comenzará hoy lunes y en dicho encuentro, según indicaron desde Asextra, la DGT les comunicó que Función Pública ha autorizado al organismo dependiente de Interior para negociar con Defensa. Según fuentes de Asextra, las plazas que podrían ser cubiertas por este personal militar serían unas “300 como poco”, pues según aseguran en 2009 eran más de 900 trabajadores y a día de hoy son unos 600.

“Nos hemos echado las manos a la cabeza, es increíble, no damos crédito”, señalaron desde Asextra.

