Amputan media pierna a un joven de Olombrada tras un incidente con una cosechadora

Las máquinas cosechadoras tienen unas potentes cuchillas, que fueron las que causaron las graves heridas al joven.

Un joven de 26 años, vecino de Olombrada, sufrió un trágico accidente el pasado sábado cuando trabajaba en un terreno situado a unos dos kilómetros al sur de la localidad vallisoletana de Canalejas de Peñafiel, en un camino asfaltado que une este municipio con Membibre de la Hoz, ya en la provincia de Segovia.

Según informaron fuentes del Centro de Emergencias de Castilla y León, 112, el sábado se recibió una llamada, a las 10.28 horas, en la que se solicitaba asistencia médica para una persona que había resultado herida tras sufrir varios cortes en una pierna por las cuchillas del cabezal de una cosechadora con la que se encontraba trabajando el joven.

En ese instante, el 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil (COS) de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal facultativo de Atención Primaria del centro de salud de Peñafiel.

En el mismo lugar de los hechos, los sanitarios atendieron al herido, a quien se trasladó posteriormente en un helicóptero del Sacyl al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Y ayer trascendieron los datos de filiación del joven, E.G.P., de 26 años y vecino de Olombrada. También se supo que al joven le fue amputada media pierna tras el accidente y que sigue ingresado en el centro hospitalario, recuperándose tras el accidente.

Accidentes laborales Todos los días se registran distintos accidentes laborales en la provincia de Segovia, en todos los sectores. De hecho, según los últimos datos compilados por la Junta de Castilla y León, el primer trimestre del año terminó con un total de 505 siniestros sufridos por los segovianos en su lugar de trabajo, lo que supone una media de 5,6 accidentes cada día.

La mayoría de estos sucesos son calificados como leves, pero entre enero y marzo tuvieron lugar también dos accidentes graves —uno en el sector de la Construcción y el otro en Servicios— y uno mortal, en Industria.

El sector con más accidentes laborales registrados en el primer trimestre fue Servicios, con 240. A continuación se situaron la Industria, con 141 sucesos registrados; la Agricultura, con 69 casos; y la Construcción, con 55.

A estos sucesos hay que añadir los accidentes in itinere, es decir, aquellos que sufren los trabajadores mientras se desplazan desde su casa hasta su puesto de trabajo al iniciarse la jornada laboral, o en el camino de vuelta, al terminar.

Los datos compilados por la Junta recogen un total de 474 accidentes de este tipo, la mayoría de ellos también de carácter leve, 440, por lo que no impidieron al trabajador seguir con su labor el mismo día o al día siguiente.

Sin embargo, los otros 34 accidentes in itinere registrados entre enero y marzo sí que conllevaron una baja laboral para el trabajador que lo sufrió.

En cuanto a las enfermedades profesionales, fueron seis los casos contabilizados: cuatro en el sector Servicios; uno en Agricultura; y uno en Industria.

