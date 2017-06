Los constructores califican de “vergüenza” el retraso en la aprobación del PEAHIS

La Asociación Provincial de Industrias de la Construcción de Segovia celebró ayer su asamblea general. / KAMARERO

“La situación quizá está un poco mejor que el año pasado, no vamos a ser dramáticos, pero seguimos parados”, lamenta Javier Carretero, presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), que celebró ayer su asamblea general. Y eso que en otras ciudades la situación ya está al alza. Carretero explica que “Madrid está a tope, no hay mano de obra y la gente está empezando a subir del sur a trabajar allí; pero en Segovia no hay nada”.

Actualmente, se están desarrollando apenas dos proyectos grandes de obra pública, la circunvalación de la SG-20 y la segunda fase del campus María Zambrano de la UVa, ya que el nuevo edificio de los Juzgados “está parado, porque depende de los Presupuestos”, recuerda; “y obras privadas grandes sólo hay otras dos, que dependen de bancos, y no hay nada más en Segovia”, insiste.

Ante esta situación, asegura el presidente de la APIC, son necesarios los Presupuestos Generales para potenciar la inversión, porque “la inversión pública es fundamental para el sector”. Con los Planes de Empleo Local de la Diputación y la Junta “vamos haciendo algo”, pero no es suficiente, porque “ahora las obras pequeñas suponen la supervivencia total, pero sólo dan para vivir”.

Además, tienen que luchar contra el intrusismo, “porque hay particulares en paro que te hacen obras” sin ser profesionales del sector y con presupuestos más bajos. Por este motivo, entre los años 2010 y 2011, desde la Asociación se pusieron más de un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo, “pero no llegan a nada, porque no les interesa. No prosperó ninguna”, asegura.

Plan Especial Uno de los proyectos de los que está más pendiente la APIC, porque supondría un auténtico empujón al sector en Segovia, es el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS). Para Carretero, “es una vergüenza” que no se haya aprobado ya y afirma que “no se puede dejar un plan como el PEAHIS en manos de un solo arquitecto, por muy bueno que sea, porque una persona sola para un plan... Tiene que haber un equipo, pero no lo han contratado desde el primer momento”.

Por ello, insiste, “esto está mal pensado desde el principio, es como poner a una persona sola a hacer una nave espacial”. Y va más allá, asegura que, “hasta que la Junta y el Ayuntamiento no sean del mismo partido, esto no se aprueba, aunque diga [Alfonso] Reguera que es un comentario de barra de bar, tenemos clarísimo que hasta que no sean del mismo color…”.

“Si tú contratas una obra para un ayuntamiento, te dan un plazo y, si lo sobrepasas, te funden. ¿Y ellos que plazo tienen para desarrollar el PEAHIS? Hacen lo que quieren”, lamenta Carretero, quien argumenta también que “como nadie sabe lo que es en la calle, no les interesa aprobarlo, porque es mejor dar aquello que la gente conoce”, como Titirimundi, pues eso revierte luego en las urnas.

