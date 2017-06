La Policía no descarta más denuncias contra el ‘violador del ascensor’

José Luis Gallego, el ‘violador del ascensor’, fue detenido en Nueva Segovia el miércoles y declaró ante el juez el viernes. / Efe

La Policía Nacional no descarta que, una vez detenido Pedro Luis Gallego, conocido como el ‘violador del ascensor’, no aparezcan nuevas víctimas. Sus últimas agresiones sexuales —fueron denunciadas dos consumadas y dos en grado de tentativa—, tuvieron lugar en el entorno del hospital La Paz, de Madrid, y crearon una gran alarma social, por lo que es probable que haya más víctimas que no se atrevieran a denunciar en su momento, pero sí lo hagan ahora y se sumen así a las cuatro mujeres agredidas, una de ella menor de edad, según ha trascendido en las últimas horas.

Por este motivo, también se está impidiendo que se conozca la imagen actual de Pedro Luis Gallego, para no contaminar las ruedas de reconocimiento que tendrán que pasar las denunciantes para identificar al detenido como su agresor. De hecho, ya el viernes, el mismo día que declaró ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia que decretó su ingreso en la prisión de Perogordo, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento.

Difícil fue para los profesionales identificar al ‘violador de La Paz’ con el ‘violador del ascensor’, puesto que había variado de manera considerable su modus operandi. Entre los 70 y los 90, Gallego aprovechaba su profesión como técnico de ascensores para entrar en los portales detrás de las mujeres que le interesaban y agredirlas en el ascensor.

Sin embargo, este año varió su forma de actuar, de modo que buscaba a sus víctimas en el entorno del hospital La Paz y allí las secuestraba a punta de pistola, las amordazaba y las tapaba los ojos y las trasladaba hasta Segovia, donde cometía la agresión. Después, volvía a viajar hasta Madrid y dejaba a las jóvenes en libertad en la misma zona en las que las había raptado.

Este cambio pone de manifiesto, según los expertos, que Gallego es una persona muy lista y que conoce la forma de trabajar de la Policía, por lo que intentó despistar a los investigadores. De hecho, llevaba una vida tranquila e, incluso, tenía una pareja sentimental que nada sospechaba de las actividades ilícitas de su novio.

En esta nueva vida que se había montado tras su salida de prisión en noviembre de 2013, no contaba con ninguna vigilancia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque, según explicó el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díaz, hacerlo habría sido “ilegal”, ya que la derogación de la ‘doctrina Parot’ permitió su salida de la cárcel como una persona totalmente libre, lo que dejó a la Policía “sin posibilidad de aplicar ninguna medida extraordinaria” para vigilar a Gallego, que estaba oficialmente en libertad.

Las violaciones no se habrían producido si no se hubiera anulado la ‘doctrina Parot’

Pedro Luis Gallego, de 59 años de edad, fue condenado a 273 años de prisión por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en enero de 1992 y la muerte de Leticia Lebrato, de 17 años, en julio de 1992, además de 18 agresiones sexuales y violaciones. Ya con 19 años, en 1976, cometió su primera agresión, pero no ingresó en prisión hasta el 20 de junio de 1979. Salió de la cárcel y volvió entrar en varias ocasiones tras reincidir en sus delitos hasta mediados de los años 90, cuando fue condenado y encarcelado por última vez.

En 2012, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acordó que no saliera de la cárcel hasta el año 2022 gracias a la ‘doctrina Parot’, por la que al reo no se le aplican los beneficios penitenciarios sobre el máximo de 30 años de cumplimiento de condena, sino sobre el conjunto de la pena global.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la ‘doctrina Parot’ con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio

Europeo de Derechos Humanos, por lo que tanto el ‘violador del ascensor’ como otros conocidos violadores en serie y decenas de terroristas fueron excarcelados al anularse, ya que eso supuso la reducción de las condenas que se les habían impuesto.

Gallego salió de prisión en noviembre de 2013, nueve años antes de lo determinado por el Supremo. De hecho, debería seguir en la cárcel y, de haber sido así, sus últimas víctimas no habrían sufrido las agresiones sexuales que ahora se le imputan.

Por este motivo, el Gobierno central pide a la oposición que reconsidere su rechazo a la reforma del Código Penal que implantó la prisión permanente revisable.

