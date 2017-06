«Yo creo que es la curiosidad la que mueve el mundo»

Alicia Lázaro. / Kamarero

Menuda, de aspecto tímido y trato muy agradable, Alicia Lázaro es una mujer dedicada, en cuerpo y alma, a que la música antigua ocupe su lugar para alejarla del olvido al que durante mucho tiempo estuvo condenada.

Habla sin parar y con entusiasmo de qué es una capilla, de ministriles y polifonías y muestra su alegría ante lo que es un evidente resurgimiento de una música que comienza a verse con otros ojos que la alejan de la fama de “rollo” que pudo tener en otro tiempo.

Alicia Lázaro, que iba para ingeniera pero cambió de idea, se siente contenta y agradecida de haber sido galardonada con el Premio GEMA, que concede la Asociación de Música Antigua Española, por su trabajo en la dirección de la Capilla Jerónimo de Carrión porque “son los colegas los que votan”.

— Enhorabuena por este merecido premio. ¿En qué consiste el premio GEMA y porqué te lo han concedido? ¿Cuándo lo supiste?

— Gracias. Son unos premios que organiza la Asociación de Música Antigua Española que agrupa a los Grupos de Música Antigua Española. Es un premio que, para mí tiene mucho valor en todos los sentidos, porque son los colegas los que te votan, los que valoran tu trabajo y tu dedicación.

En mi caso creo que, sobretodo, por mi dedicación porque, como todo el mundo sabe, soy una “curranta” tremenda y, es un premio que se concede anualmente por el trabajo que has desarrollado durante el año anterior. Se ha premiado el trabajo de dirección de La Capilla Gerónimo de Carrión durante el año 2016 que fue un año especialmente intenso porque hicimos una gira por los festivales nacionales, presentamos cuatro programas diferentes de música de la Catedral… Fue un año bastante intenso y… se ha premiado el trabajo de dirección del grupo…

Se convocaron el día 23 de marzo, que es el día de la Música Antigua y, se entregaron, el pasado día 8 de junio en el Auditorio Centro en Cibeles, en el transcurso de una fiesta muy bonita a la que vinieron todos los amigos de la Música Antigua de toda España. Son la muestra de la cosecha del sector de la música antigua española que, como ya se sabe, está teniendo un auge enorme y que hay grupos haciendo música estupenda por todas partes y saliendo al extranjero y… bueno, vive un buen momento la música antigua en España.

— Muy contenta ¿No?

— Si, estoy muy contenta. La verdad es que sí.

— ¿Con este premio, cuántos se ha llevado o han concedido ya a Alicia Lázaro?

— No tantos, no tantos (entre risas). Hemos sido premiados otros años también… el primer año con el premio a la Investigación, también por el trabajo de Investigación sobre la Catedral, el segundo año, otro Premio a la Dirección…. bueno, no está mal, en el sector de la música antigua empieza a ser reconocido nuestro trabajo y esto pues… me gusta porque hay mucho trabajo de fondo, son 20 años ya sobre el archivo. Cumplimos 20 años de trabajo así, “calladico” o… no tan “calladico” porque todos los años hacemos conciertos y presentaciones pero, sí es un trabajo muy “de fondo”.

— A lo mejor estoy equivocada pero ¿La música antigua que ahora se está relanzando y ocupando su lugar, hasta hace nada ha dado un poco de “miedito? Era como… ¡Madre Mía!..

— ¡Un poco rollo!

— No quería decirlo yo pero… El que no lo entiende dice…

— Ya pero, luego sin embargo, la gente va a los conciertos y es una música que se entiende a la primera, llega al corazón directamente porque son músicas de los afectos y, sobretodo, música, generalmente, muy bien hecha. Los maestros y los músicos de la Catedral de Segovia, hacían música doscientos y pico días al año, eran unos profesionales como la copa de un pino.

La Capilla, los Maestros de Capilla, componiendo… había una vida musical increíble y todo esto no se hubiera podido mantener si fuera mala, era una música estupenda. Era un momento en el que no había radios ni televisiones ni nada, toda la música se hacía en directo, eran unos músicos muy buenos los del XVII y el XVIII y, desde luego, en Segovia, ha habido una Capilla resplandeciente.

— En aquella época, como tú dices, no había radio ni televisión, no había entretenimientos, como ahora y, por ello, la música tenía una importancia fundamental.

— Claro, claro… y la música se fabricaba. La de las romerías y la de la Catedral y la de los salones. El que quería bailar tenía que tocar el violín ¡Es que es así! (risas).

