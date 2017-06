UPyD expulsa a uno de sus concejales, que pasará al grupo de no adscritos

Ricardo Hernanz pasará a ser concejal no adscrito

UPyD del Real Sitio ha decidido expulsar de su grupo al concejal Ricardo Hernanz “por no cumplir con el programa electoral”. La formación magenta pierde así a uno de los tres ediles que tenía en la corporación granjeña, ya que Hernanz pasará al grupo de concejales no adscritos. Las diferencias en el seno de UPyD se hicieron evidentes en el último pleno municipal, en la votación en la que el punto central era una modificación de créditos bancarios o la “aprobación de un tasazo”, como la denomina el portavoz de UPyD, José Luis Santos. De los tres concejales de dicho grupo, Ricardo Hernanz votó en contra y ha sido la gota que ha colmado el vaso para apartarle del grupo. Hernanz alega tener libertad de voto. Santos asegura no tenerla ni él. “Esto es serio”, zanja Santos, quien explica que “todos estamos sujetos a un programa y ninguno tenemos libertad de voto. Son decisiones que forman parte del programa que hicimos juntos”.

“No le he echado. Le he pedido que entregue su acta de concejal porque no cumple con el programa. Ha contravenido las normas y lo está estropeando todo”, explica Santos, mientras Hernanz se niega a entregar su acta de concejal “porque es personal”. El viernes se reunieron los tres concejales de UPyD en el municipio y apartaron a Hernanz por mayoría (dos contra uno), que ahora formará parte del grupo de no adscritos. El portavoz municipal asegura que lo que quieren desde el grupo es hacer una oposición responsable y dice no entender la situación, porque “le pedimos (a Hernanz), con el diputado provincial presente, que no votara a favor, o que, al menos, se abstuviera y dijo que lo haría, pero al final votó con el alcalde (del PSOE) en vez de con nosotros”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.