Más de 13.000 hogares no disponen de conexión alguna a Internet, es decir, que viven ‘desconectados’ y más de un tercio de los habitantes de Castilla y León no goza de una conexión de calidad, según los datos del informe de zonas blancas NGA del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Estas zonas son las que el Ministerio define como vacías de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación y, lo que es más grave, sin previsión de tenerla en un plazo de tres años. En esta situación se encuentran cerca de 800.000 castellanoleoneses, el 30 por ciento de los 2,5 millones de personas que viven en la Comunidad.

Por esta razón, Quantis, filial de satélite de Eurona colabora en el proyecto 'Conéctate', impulsado por Hispasat para dar a conocer la solución satelital de acceso a Internet de banda ancha para zonas apartadas o despobladas.

Ante los cambios en el mercado de las telecomunicaciones, el satélite gana enteros como una solución “eficaz” para cubrir esta brecha digital que afecta a un número “tan elevado” de personas en una comunidad que es la que mejores resultados obtiene en toda España, según el informe PISA de educación, un “éxito” basado precisamente en su sistema de escuelas rurales. De modo que, si no se pone solución a este déficit de conectividad, se puede poner en peligro su innovador sistema educativo a la larga, recordó desde Quantis.

La conectividad vía satélite supone una respuesta a la complicada orografía de Castilla y León, lo que hace que un 15 por ciento de los hogares no pueda dar el salto a una conexión de 10 Mbps, que es el estándar básico actual, según datos de Aetical, la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León. Un estándar que el satélite supera y que permite que los hogares disfruten de una conexión a Internet veloz y sin cortes.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.