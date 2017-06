El ‘violador del ascensor’ ingresa en prisión tras declarar ante el juez

El ‘violador del ascensor’ fue trasladado ayer por la mañana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5. / EFE

Pedro Luis Gallego, conocido como el ‘violador del ascensor’ y, según se supo el jueves, también como el ‘violador de La Paz’, se encuentra ya en el Centro Penitenciario de Segovia, en Perogordo, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia declarara ayer su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Está acusado de dos delitos continuados de violación, tres delitos de robo con violencia e intimidación, dos delitos de detención ilegal y otros dos delitos de lesiones, todos ellos consumados. Además, se le investiga por dos delitos de detención ilegal en grado de tentativa con la finalidad de atentar contra la libertad sexual de las víctimas.

A media mañana, Pedro Luis Gallego fue conducido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia, en funciones de guardia, tras ser detenido el miércoles en su casa de alquiler en el barrio de Nueva Segovia y pasar dos noches en la Comisaría de la Policía Nacional.

A partir de ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia se inhibirá al Juzgado de Instrucción 33 de Madrid, que ya estaba conociendo de las actuaciones declaradas secretas.

Modus operandi El jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, ofreció ayer en la capital una rueda de prensa en la que dio a conocer el modus operandi de Pedro Luis Gallego. Según la Policía Nacional, el violador abordaba a sus víctimas, todas mujeres jóvenes —de unos 20 años—, a punta de pistola y por la noche en las inmediaciones del hospital La Paz de Madrid. Allí las amordazaba, les tapaba los ojos y las trasladaba hasta su piso de Segovia. Después de agredirlas sexualmente, las volvía a llevar a la misma zona de Madrid donde las había raptado.

Fernández Díez reconoció que Gallego no había sido vigilado por la Policía desde su excarcelamiento en noviembre de 2013. Pero, a través de las líneas de investigación de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) y las declaraciones de las víctimas, la Policía Nacional llegó a la conclusión de que el conocido como ‘violador del ascensor’ podía ser el responsable de las agresiones sexuales denunciadas en los últimos meses alrededor del hospital la Paz.

Por su parte, la inspectora jefa de la UFAM, Irene Niño, recordó que el juez ha ordenado el secreto de las actuaciones y que la revelación de las pruebas podría entorpecer la investigación policial. Así, Niño aseveró que “esto todavía no ha acabado”.

Por otro lado, Fernández Díez explicó que la actual pareja sentimental de Gallego —presente en el momento de su detención en pasado miércoles en la calle Dámaso Alonso, a la que no opuso resistencia, según la versión policial— no sabía nada acerca de las actividades de su novio.

Zoido defiende la prisión permanente revisable para casos como el de Gallego

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la prisión permanente revisable para casos como el del ‘violador del ascensor’ que han creado una “alarma social”, según las declaraciones recogidas por Europa Press, y pidió “prudencia” antes de pedir “en caliente” otro tipo de medidas como la castración química o la colocación de pulseras telemáticas.

Al término de un acto de concesión de medallas al mérito de la Protección Civil, Zoido defendió que el Gobierno tiene que ser respetuoso con la separación de poderes, aunque reconociendo que “hay un problema de interpretación jurídica” a raíz de la aplicación de la ‘doctrina Parot’ que permitió salir de prisión a Pedro Luis Gallego, conocido como el ‘violador del ascensor’.

El ministro, que no quiso entrar en detalles sobre el programa de seguimiento que se llevó a cabo con Pedro Luis Gallego, señaló que la prisión permanente revisable puede ser una solución ante personas que acreditan que no son reinsertables. “El PP dio una respuesta entiendo que muy adecuada y creo que las medidas deberían ir por ahí”, dijo.

A preguntas de la prensa, Zoido no quiso valorar si es necesario dar una respuesta complementaria como la castración química. “No soy partidario de hacerlo en caliente”, apuntó sobre entrar en un debate para el que se debe oír, según él, a los expertos en la materia.

“Se ha creado una alarma. Había una condena superior y se ve rebajada por el cambio jurisdiccional. La prisión permanente revisable es una pena que se encuentra en muchísimos países de nuestro entorno, creemos que puede dar respuesta ante situaciones no deseables”, insistió.

