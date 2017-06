Anuncian la impugnación del cartel de fiestas por utilizar una imagen sin permiso de su autor

Secuencia del montaje que utilizó Juan Alberto de Lucas para el diseño de su montera.

El artista Juan Alberto de Lucas Martín ha informado de que impugnará el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, obra de Gonzalo de las Heras Gruber —seleccionado a través de un concurso y dotado con 1.500 euros—, al entender que ha utilizado un diseño suyo sin su permiso.

De Lucas asegura que ha recibido incluso felicitaciones de personas que conocen su trabajo —a raíz del blog Indumentaria Tradicional de Segovia— “porque pensaban que el cartel era obra mía”. Después de enterarse por los medios de comunicación de que el montaje de una montera segoviana, que había diseñado hace tiempo para que sirviera de logo de su blog, forma parte de la imagen central del cartel de fiestas, se puso en contacto con la Concejalía de Cultura. Asegura que le han pasado de una persona a otra hasta que ayer le llamaron para intentar alcanzar un acuerdo sobre los derechos de autor que le corresponden.

Sin embargo, este artista segoviano entiende que el cartel de este año no cumple las bases que regulan el concurso, ya que estas recogen que tienen que ser trabajos inéditos y libres de derechos de autor y, de hecho, estos últimos pasan a propiedad del Ayuntamiento de Segovia.

De Lucas considera que “las cosas no se han hecho bien, y no es la primera vez que ocurre”. En este sentido, indica que no ha habido margen de maniobra para presentar reclamación alguna antes de que se imprimieran los carteles y los programas, ya que el ganador no se dio a conocer cuando el jurado emitió su juicio sino a posteriori.

Todavía no ha decidido cómo va a afrontar la impugnación del cartel porque afirma que tiene que estudiarlo primero con un abogado.

La Concejalía de Cultura incluyó en las bases del concurso que “en el caso de que el autor utilice o interprete elementos preexistentes, será responsable de haber adquirido previamente los derechos de uso de dichos elementos, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad en ese aspecto”.