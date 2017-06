Aguilafuente muestra su oposición a la construcción del embalse de Lastras de Cuéllar

Río Cega, entre Lastras y Aguilafuente. / Kamarero

El Ayuntamiento de Aguilafuente no está a favor del embalse de Lastras de Cuéllar, cuyo anteproyecto acaba de sacar el Estado a licitación, por un importe de 866.000 euros.

El equipo de Gobierno de Aguilafuente emitió ayer una nota de prensa en la que, de inicio, recuerda que el embalse se construiría en el tramo del río Cega que discurre por los términos municipales de Aguilafuente y Lastras de Cuéllar, por lo que se considera parte afectada. Y, a renglón seguido, el Ayuntamiento muestra su “malestar” por las “graves implicaciones” que provocaría la infraestructura, y no solo a Aguilafuente, sino también a Aldea Real, Fuentepelayo, Pinarnegrillo y Zarzuela del Pinar. En ese sentido, considera que, de llevarse a cabo el proyecto, “quedarían anegados los manantiales que actualmente abastecen a una población que se cifra en 4.000 habitantes, y que en época estival puede llegar a 20.000”.

Además, el Ayuntamiento de Aguilafuente advierte que el embalse de Lastras de Cuéllar, “conllevaría la pérdida de la mitad del monte público de la localidad”, con el consiguiente perjuicio económico, medioambiental y de puestos de trabajo. “Somos conscientes —concluye el texto— de que que interés general debe primar sobre el particular, pero siempre y cuando se trate de abastecer de modo directo a la población y no se destine a otros fines”.

