Un grave incendio iniciado en el pinar obliga al desalojo parcial del pueblo

La Guardia Civil desaloja vehículos en la carretera de Navalilla a Fuenterrebollo. / Kamarero

Un incendio iniciado alrededor de las 18,30 horas de ayer en un pinar, en término municipal de Navalilla, obligó al desalojo parcial del pueblo. “Alrededor de 30 personas”, según informó la Junta, hubieron de ser evacuadas de sus casas.

Todo apunta que un rayo originó el fuego. Varios vecinos de Navalilla aseguraron haber visto caer la chispa, que debió prender en algún pino, pues a los pocos minutos ya se observaba una columna de humo sobre ese punto. Aunque, de inicio, las llamas quedaban muy lejos del pueblo, el fuerte viento las empujó con rapidez hacia la población, llegando a amenazar el caserío. En Navalilla, la tormenta no llevó una gota de agua; sin embargo, a pocos kilómetros de allí, en Cantalejo, descargó una tremenda tromba.

En vista de que la situación se agravaba, la Delegación Territorial de la Junta declaró, a las 20,24 horas, el nivel 2 de peligrosidad, solicitando además la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A esa hora, numeroso personal trabajaba en las labores de extinción, habiéndose unido vecinos de los pueblos del entorno. Una hora después, la Junta informaba de que había alrededor de 65 efectivos intentando controlar las llamas. En cuanto a medios, figuraban, al menos, tres helicópteros y 12 autobombas.

Poco antes de las 22,00 horas, cuando la Delegación Territorial de la Junta entendió que había pasado el peligro, se permitió a los vecinos de Navalilla desalojados regresar a sus viviendas. No obstante, se mantuvo restringido el tráfico en la carretera de Navalilla a Burgomillodo, pues a ambos lados se apreciaban pinos incendiados. Las previsiones apuntaban que la UME se desplegara antes de medianoche. No se esperaba una noche ventosa, con lo cual parecía poco factible que el fuego avanzara durante esas horas.

En cuando a la superficie calcinada, y a pesar que la Junta no ofreció estimaciones, un veterano resinero de Sebúlcor apuntó que, al menos, se habrían quemado 100 hectáreas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.