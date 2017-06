El comienzo de una nueva etapa

El entrenador Dani Gordo junto al vicepresidente Julián Mateo, con la camiseta del Viveros Herol Nava. / a. marugán

El Viveros Herol Nava dio luz al primer pilar sobre el que cimienta su nuevo proyecto. De forma oficial y ante los medios de comunicación, la entidad navera presentó al entrenador Dani Gordo, que dirigirá al equipo de División de Honor Plata. El presidente del club Quintín Maestro y el vicepresidente Julián Mateo arroparon al nuevo técnico, que llega procedente de Islas Feroe.



“Siempre me he sentido muy identificado con el balonmano que se respira en Nava de la Asunción. Hay mucho trabajo detrás y el conjunto está preparado para dar un paso más”, destacó el protagonista en su carta de bienvenida; y subrayó: “Trataré de dar lo mejor de mí mismo”.



Por su parte, Mateo recalcó: “La negociación se alargó un poco debido a que el equipo no tuvo la salvación cerrada hasta la última jornada. Tengo que agradecerle el esfuerzo que ha hecho, al rechazar ofertas de otros equipos superiores. Es un orgullo que nos haya elegido después de su etapa en el extranjero”.



Al término del pasado curso Gordo tenía otras pretensiones de cara al futuro. Tras su exitoso año en el extranjero veía su continuidad lejos de España. El propio técnico explicó los motivos que le llevaron a involucrarse en esta nueva fase de su carrera deportiva: “Mi idea era seguir fuera. Ha sido un año muy bonito a nivel personal. Lo que me ha animado a volver es que en el proyecto de Nava se está juntando gente muy sana. Hay mucho predicamento en la localidad y personas que se involucran mucho por este deporte”.



Por otro lado, reprodujo su concepto y filosofía como entrenador: “Lo más importante es que el sistema que ofrezcamos haga disfrutar al público. Quiero trasladar al grupo que la gente tiene que salir contenta con lo que hagamos. Tenemos que plasmar un balonmano de lucha y de entrega para amarrar a los seguidores. La comunión con el pueblo va a ser una de las claves para conseguir los buenos resultados”.



A su lado contará con un cuerpo técnico consolidado. “Para mí Alberto era imprescindible y trabajará conmigo. También incorporaremos a Alejandro Pereira como preparador físico, que era el director técnico del Balonmano Algeciras”, comentó.



En su currículum luce su tránsito por el Ademar de León y su apuesta por las canteras. A lo largo de su carrera, también le avala su militancia con equipos juveniles, a bordo de la Selección Autonómico y su experiencia en partidos de Champions. “Estamos trabajando con Ricardo -Margareto- para dar continuidad a los éxitos de las categorías inferiores. Queremos que en todos los puestos haya un jugador de cantera. Coordinaremos los frutos desarrollados en la base para que brille en las próximas temporadas”, apuntó.

LA PRETEMPORADA Tras la renovación de alguno de los pilares fundamentales del equipo y los fichajes de Agustín Casado y Alonso Moreno, la junta directiva hará oficial la llegada de nuevas incorporaciones para reforzar la estructura. Mientras tanto, en el plano técnico se pone en liza la pretemporada, a la espera de conocer el comienzo de la competición. “Queremos jugar una serie de amistosos antes de empezar la liga para ver nuestro trabajo. También tenemos la Copa de Castilla y León, que jugaremos contra el Zamora”.

