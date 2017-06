La Fedampa Antonio Machado insiste en la desaparición de las ‘reválidas’

Los estudiantes de tercero y sexto de Primaria y cuarto de Secundaria ya se han enfrentado a la evaluación. / KAMARERO

Con polémica se han llevado a cabo ya las evaluaciones realizadas a los estudiantes de tercero y sexto de Primaria y cuarto de Secundaria, unas ‘reválidas’ que no cuentan, en general, con el apoyo ni de los padres, ni de los estudiantes ni de los centros educativos.

Por ello, y teniendo en cuenta que en el Congreso de los Diputados hay una comisión trabajando actualmente para elaborar un informe en el que puedan basarse los políticos para alcanzar un pacto nacional por la Educación y elaborar una nueva Ley Educativa, desde la Fedampa Antonio Machado reclaman “la desaparición de este modelo de evaluaciones finales, así como la completa derogación de la Lomce”.

En un comunicado público, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Segovia afirman que “los representantes de las familias no entendemos cómo, habiéndose aprobado el Real Decreto Ley 5/2016 por el que se reforma la Lomce, con objeto de colaborar decididamente al proceso de diálogo que debe concluir en el Pacto de Estado, Social y Político por la Educación, desde la Consejería de Educación de Castilla y León se persista en el empeño por consolidar unas pruebas tan cuestionadas por toda la comunidad educativa, imponiendo el carácter censal en la prueba de evaluación externa de 3º de Primaria, cuando en el Real Decreto Ley se establece que estas pruebas serán consideradas con carácter muestral y con una finalidad diagnóstica”.

Por ello, insisten desde la Fedampa, “puesto que el interés de las pruebas es sólo de carácter diagnóstico a nivel poblacional, no pueden ser de obligado cumplimiento para el alumnado, ya que estas evaluaciones carecerán de efectos académicos”.

Las evaluaciones Las polémicas evaluaciones ya se han realizado este curso. La prueba de 4º de ESO fue muestral y se celebró los días 25 y 26 de mayo, abriendo el periodo examinatorio; la evaluación individualizada de 6º de Primaria, también muestral, se llevó a cabo los días 1 y 2 de junio; y, por último, la evaluación de 3º de Primaria, que tuvo carácter censal, es decir que la tuvieron que realizar todos los alumnos matriculados, se desarrolló los días 7 y 8 de junio.

En la ‘revalida’ de 4º de ESO participaron alumnos de 40 centros de Castilla y León. Las pruebas se agruparon en 3 ámbitos: competencia en comunicación lingüística —Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera—, competencia matemática —Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas y a las Enseñanzas Aplicadas— y la competencia social y cívica —Geografía e Historia—.

Las pruebas de 6º de Primaria se dividieron también en 3 ámbitos: competencia en comunicación lingüística —Lengua Castellana y Literatura—, competencia matemática —Matemáticas— y las competencias básicas en ciencia y tecnología —Ciencias Naturales—.

Por último, la evaluación de 3º de Primaria analizó la competencia en comunicación lingüística y en matemáticas de todos los estudiantes de dicho curso.

“Estas evaluaciones son un sistema objetivo de señalización de objetivos, contenidos y competencias que debe adquirir el alumnado al finalizar los cursos de las citadas etapas”, explicaron antes de las pruebas desde la Consejería, a lo que añadieron que una de las líneas prioritarias del departamento de Educación es conocer permanentemente el estado de la

enseñanza en Castilla y León, justificando así su realización.

