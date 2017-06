Arranca el Congreso de Educación Mediática que reúne a los mejores especialistas

Expertos procedentes de las mejores universidades participan en el III Congreso Internacional de Educación Mediática. / KAMARERO

El campus María Zambrano de la UVa acoge hasta el sábado el III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital en el que participarán 400 profesionales procedentes de las más prestigiosas universidades y entidades de todo el mundo. El evento, que puede ser seguido vía streaming desde cualquier punto del planeta y se comenta en directo en redes sociales, fue inaugurado ayer por el rector de la Universidad de Valladolid.

Para Daniel Miguel San José “es una gran satisfacción abrir este Congreso Internacional, que congrega a cientos de especialistas de todo el mundo, y sólo tengo que dar la enhorabuena a los organizadores locales, que han trabajado mucho, y decirles que sigan por ese camino, que es bueno para todos, para Segovia y para la Universidad”.

Explicó Miguel San José que “la educación mediática es buena para todos, para tener buenos profesionales, pero también para el ciudadano en general, porque tenemos tal flujo de información que es necesario también tener criterios para poder extraer las consecuencias. Hay tanto barullo con las redes, que es difícil que un ciudadano de a pie estos días tenga un juicio claro sobre lo que pasa, porque hay tantas opiniones e historias… y no siempre el que más voces da tiene más razón. Entonces hay que tener un poco de juicio crítico para extraer un poco la conclusión de todo lo que oímos”.

Alfonso Gutiérrez, profesor de la facultad de Educación y codirector del Congreso, señaló que el objetivo principal es mejorar la educación mediática en cada uno de los países participantes en esta cita y reconoció que “transformar la educación y la sociedad es el objetivo más difícil, pero los que creemos en una educada educación mediática somos los que luchamos por ello”.

Por su parte, Agustín García Matilla, decano de la facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y codirector del Congreso, apuntó que “estamos en disposición de pedir a los políticos que la próxima Ley Educativa tenga en cuenta la educación mediática, porque la tecnología sin las personas no es nada”.

La alcaldesa de Segovia, también presente en la inauguración, remarcó la importancia de la educación en la ciudad, en todos los sentidos y desde diferentes ámbitos, también desde el político, asegurando que “la dimensión educadora está siempre presente en nuestro quehacer diario”.

El Congreso Al igual que en los dos congresos anteriores, este ofrece un espacio en el que los profesionales de la educación mediática y la competencia digital puedan compartir ideas, documentos y materiales multimedia; presentar y debatir sus teorías; compartir experiencias y buenas prácticas; diseñar proyectos conjuntos, etcétera. La organización defiende “una educación mediática para una ciudadanía crítica y transformadora en un mundo global, y que esa ciudadanía utilice todas las herramientas que estén a su alcance para comunicarse con la mayor libertad posible y para transformar la sociedad en un mundo más justo y equitativo para todos”.

Son numerosos los grupos de investigación y universidades implicados en la organización de esta iniciativa, que siempre está abierta a nuevas colaboraciones, con la intención de crear una red de educación mediática, en la que podremos compartir ideas, debates, discusiones y todo aquello que esté relacionado con el tema.

El Congreso de Segovia se centra en siete ejes temáticos, en los que se engloban las comunicaciones y ponencias, centradas en: las políticas públicas sobre la educación mediática y la competencia digital; la situación actual, experiencias y perspectivas de futuro de la educación mediática en entornos formales; el juego digital en la educación formal y no formal (ludotiteracy); la educación mediática, competencia digital e investigación educomunicativa; las pedagogías de la educación mediática y en línea; la educomunicación y promoción de la salud; y las contribuciones en inglés.

Una red internacional

Profesor de la Universidad de Guadalajara (México), coordinador del departamento de Estudios de la Comunicación y responsable de una cátedra Unesco de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural, Guillermo Orozco viene al Congreso de Segovia para potenciar “algún tipo de red entre todos los que hemos sobrevivido en este campo, que ha tenido muertes y renacimientos”, porque “estamos en una especie de falta de intercomunicación entre todos nosotros y hay nuevos desarrollos y nuevos proyectos que no hemos compartido”. Por ello, Orozco asegura que “lo que a mí me gustaría es formar redes y trabajar, sino conjuntamente, sí en algún tipo de intercambios con los demás, porque creo que aislados no podemos hacer mucho”. Para el profesor mexicano, en lo que respecta a la educación mediática “ha habido etapas y yo creo que, en el momento actual, la fortaleza la tenemos que construir a partir de eventos como este y de conocer qué estamos haciendo y ver por dónde podemos estar interconectados y planteando cosas nuevas”.

