Los temarios de la EBAU “estaban publicados desde hace meses”, según el rector

El rector de la UVa, Daniel Miguel San José, hablando con algunos miembros del comité examinador de la EBAU, ayer en un bar de Segovia. / KAMARERO

El rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José, visitó ayer Segovia para inaugurar el III Congreso Internacional de Educación Mediática y no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la polémica despertada por el examen de Historia de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), cuyo modelo fue muy protestado por profesores y alumnos el pasado día 13.

Según el rector, “la responsabilidad sobre la EBAU es compartida por las universidades y el Gobierno regional (la Consejería de Educación). Yo lo que sé es que hemos trabajado intensamente durante un año para poder tener las pruebas a tiempo, que no fueran muy diferentes de las que había antes, pero claramente tanto los contenidos como los temarios estaban publicados desde hace meses y, por lo tanto, eran bien conocidos”.

Al ser preguntado en concreto por el examen de Historia, San José reiteró que “no ha variado absolutamente nada. Lo oficial estaba publicado hace meses. Si hay gente que se ha hecho otra idea es culpa de quien se haya hecho otra idea, pero no ha habido ninguna variación oficial respecto a los temas que había que estudiarse o a los famosos exámenes”.

Así pues, a la pregunta ¿«¿qué ha pasado entonces?», respondió: “No sé, yo soy rector de universidad pero no tengo ni policía ni investigadores que se dediquen a ver esas cosas, ya se verá si hay algo. Se dice que va a haber reclamaciones, pues todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero habrá que mirar a ver cuánto fundamento tienen las quejas o las reclamaciones, yo no lo sé”.

“Tampoco sé dónde tienen que poner la reclamación —añadió—, porque está previsto, después de los exámenes y cuando salgan las notas, que se puedan pedir revisiones o tal, está reglamentado; pero para reclamar sobre los contenidos o los posibles temarios de los exámenes, no sé cómo se reclama. Imagino que habrá algún mecanismo establecido y, sino, siempre queda la Justicia ordinaria”.

“Pero no creo que sea cuestión de Justicia, ya que los temarios están publicados desde hace meses y no ha habido ninguna variación en los temarios y el examen corresponde a los temarios, no a lo que algunos pensaban que iban a ser los temarios, sino a los temarios oficiales”, reafirmó.

Reclamaciones Las críticas a las pruebas de la EBAU realizadas en el marco de la Universidad de Valladolid llegan desde todos los ámbitos. En el educativo, la Confapacal (Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León) y la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes hicieron ayer público un comunicado en el que aseguran que “el examen de Historia de España en la nueva prueba de acceso a la universidad ha sido una auténtica sorpresa partiendo de la información que se dio a lo largo del curso”.

“Frustración y engaño es lo que se ha sentido tras ver las preguntas que, excepto una o dos, no se ajustaban a lo que se habló en las reuniones con el coordinador de la UVa, José Ramón Díez Espinosa, el cual hizo una serie de recomendaciones destacando el estudio de 18 estándares de aprendizaje”, añaden las dos asociaciones.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Educación “que ofrezca lo antes posible una solución real a este problema, ya sea la anulación de dicho examen o la repetición, siempre buscando la opción que más beneficie a los afectados [los estudiantes] por un problema que ellos no han causado y por el cual deben pagar”.

Desde el ámbito sindical, la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León también lanzó un comunicado en el que pide a la Consejería de Educación “que asuma su error, haga una declaración pública disculpándose por el malestar generado y haga frente a las consecuencias que se deriven del menosprecio a este problema que, en su día, se les planteó”.

“Esta descoordinación ha afectado negativamente a cerca de 4.000 alumnos de las provincias de Segovia, Palencia, Soria y Valladolid. Desde CCOO denunciamos el perjuicio que supone para el alumnado que ha preparado esta prueba atendiendo a las pautas del profesorado que, a su vez, ha hecho

caso a las indicaciones de la Universidad. Con las modificaciones del último momento se deja a estos alumnos y alumnas en desventaja sobre otros estudiantes”, apuntaron desde el sindicato.

La Junta ni anulará ni repetirá el examen de Historia de la EBAU

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no anulará ni total ni parcialmente el examen de Historia de la EBAU, pero sí estudia aplicar acciones disciplinarias o legales contra el profesor de la Universidad de Valladolid (UVA) que “filtró” los 18 estándares de los que se acordó examinar inicialmente a los estudiantes en el seno del Grupo Técnico en la Materia, según informaba ayer Europa Press.

El titular de la Consejería, Fernando Rey, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este asunto, ante las miles de quejas recibidas por parte de los estudiantes de la demarcación de la UVa, y aclaró que el problema parte de la “filtración” de uno de los profesores que formaba parte de ese grupo técnico, algo “muy grave” sobre lo que se “deben tomar medidas”.

No obstante, aclaró que la Junta no se plantea anular el examen, ya que durante todo el proceso se ha intentado garantizar la “imparcialidad” y, como insistió, desde la Consejería siempre se habló de los estándares establecidos en el BOE de forma “homogénea” para toda España, es decir, 97 temas y no los 18 que se difundieron en determinados institutos de la Comunidad Autónoma.

Además, Rey reseñó que, ante los “rumores” sobre la acotación del temario, la Junta emitió un comunicado el 1 de junio para eliminar todas las dudas surgidas en la comunidad educativa, por lo que ahora y en pro de la igualdad la Administración regional no puede hacerse responsable de que algunos profesores “ignoraran” el temario al que finalmente se enfrentaron los alumnos.

Por último, el consejero explicó que a los estudiantes únicamente les queda la presentación de recursos individuales a esta prueba, aunque duda de que existiera fundamento para la reclamación.

