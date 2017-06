Detenido en Nueva Segovia Pedro Luis Gallego, el ‘violador del ascensor’

El ‘violador del ascensor’ a su salida de la cárcel en noviembre de 2013. / EFE

Pedro Luis Gallego, conocido como el ‘violador del ascensor’, fue arrestado el pasado miércoles en el barrio de Nueva Segovia por agentes de la Policía Nacional, según informaron ayer fuentes del Ministerio del Interior en un comunicado. En esta ocasión, Gallego fue detenido en relación a cuatro agresiones sexuales que tuvieron lugar hace meses en las inmediaciones del hospital madrileño de La Paz.

Según recordaron desde el Ministerio, los hechos delictivos que ahora se le imputan crearon una gran a alarma social entre los ciudadanos, llegando a denominar al autor como ‘el violador de La Paz’. De las cuatro agresiones sexuales denunciadas, dos fueron consumadas y otras dos en grado de tentativa.

“Tras varios meses de arduas y minuciosas gestiones”, agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se trasladaron a Segovia el miércoles y procedieron a su arresto. Actualmente se encuentra en dependencias policiales para el trámite de diligencias y próximamente será puesto a disposición de la autoridad judicial.

La detención tuvo lugar en el barrio de Nueva Segovia, en una operación que se llevó a cabo de manera bastante discreta, según explicaron ayer algunos vecinos. El arrestado vivía en uno de los edificios que hay frente al Centro de Formación Profesional Felipe VI, en concreto en la calle Dámaso Alonso, y salvo para los vecinos del inmueble, que tenían que acceder a sus casas o salir del bloque por el garaje del edificio —único inconveniente con el que se encontraron—, la operación pasó bastante desapercibida en el resto del barrio.

El ‘violador de La Paz’ vivía en un piso de alquiler, solo y sin relacionarse con el resto de la gente. De hecho, comentaba ayer una de las vecinas que ni siquiera había puesto identificación alguna en el buzón. Nadie hasta ayer, cuando se conoció el arresto, sabía que había estado compartiendo espacios comunes con un delincuente de esta talla.

Tras saltar a la luz la detención, algunos vecinos del barrio de Nueva Segovia mostraron su preocupación por lo que podía haber pasado; pero otros reconocieron estar tranquilos. En este sentido, un vecino, padre de dos chicas jóvenes, comentaba ayer que “personalmente no me preocupa demasiado, porque este señor opera fuera y ya hubiera hecho algo en Segovia si hubiera tenido intención de hacerlo”, aunque reconoció que “sí hay cierta preocupación en el barrio, pero en la misma medida de la que hubo con el yihadista que detuvieron” en el barrio de Santa Eulalia.

En el mismo sentido se expresó la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, al ser preguntada por la detención tras la Junta de Gobierno Local. “La proximidad a Madrid tiene unas ventajas enormes, porque Segovia está situada estratégicamente en el centro de la península y próxima y muy bien comunicada a la capital del Estado, y eso tiene muchas ventajas pero también otro tipo de inconvenientes. Pero no me voy a poner a alarmar a los ciudadanos porque al estar cerca nos van a venir todos los delincuentes de Madrid”, afirmó.

Violador en serie Pedro Luis Gallego, de 59 años, fue condenado a 273 años de prisión por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en enero de 1992 y la muerte de Leticia Lebrato, de 17 años, en julio de 1992, además de otras 18 agresiones sexuales y violaciones. Aprovechaba su profesión como mecánico de ascensores para acceder a los portales de sus víctimas. Su modus operandi para consumar su agresión era el de esperar a que las chicas entraran en el portal de su vivienda para, al llegar al ascensor, sujetarlas e introducirlas en el habitáculo para forzarlas de modo muy cruel, según testificaron sus víctimas.

En 2012 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó que no saliera de la cárcel hasta el año 2022 gracias a la ‘doctrina Parot’, por la que al reo no se le aplican los beneficios penitenciarios sobre el máximo de 30 años de cumplimiento de condena, sino sobre el conjunto de la pena global. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló dicha doctrina y Gallego salió de la cárcel en noviembre de 2013.

