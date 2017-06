El cuarto Open Ciudad de Cantalejo pone el cartel de ‘no hay billetes’

Luis Carlos Ovejero, Máximo San Macario, Miguel Ángel de Vicente y Juan Alberto Gómez, en la Diputación. / E.A.

El Salón del Trono de la Diputación Provincial fue el escenario escogido por la organización del cuarto Open Ciudad de Cantalejo para presentar el evento de más calidad competitiva que se presentará durante la temporada en Castilla y León, no en vano la competición será la única de la Comunidad puntuable para formar parte de la Selección Española de la disciplina que participará en competiciones internacionales.



El alcalde de la ciudad briquera, Máximo San Macario, junto con Luis Carlos Ovejero, presidente de la Federación Territorial, y Juan Alberto Gómez, delegado provincial y maestro del club Jansu Gym, fueron los encargados de pormenorizar los detalles de una competición que no solo llevará al pabellón de Cantalejo a 350 deportistas de todas las edades, sino a más de 2.000 personas vinculadas de una u otra manera al torneo. Por ese motivo, no solo la ciudad, sino las localidades de medio centenar de kilómetros a su alrededor, han colgado el ‘no hay billetes’ en lo que a plazas hosteleras se refiere durante el próximo fin de semana.



Será la primera ocasión en la que el torneo briquero sea valedero para el ránking nacional de la categoría absoluta, por lo que la participación será de alto nivel, con representantes de clubes llegados de toda la geografía nacional, que durante toda la jornada del sábado, desde las nueve de la mañana a las nueve de la tarde, dirimirán el ganador de las diversas categorías, desde los precadetes de siete años, hasta los cadetes y juniors, para finalizar en la categoría absoluta. No estarán algunos de los taekwondistas representantes del equipo nacional, que se encuentran en Corea, pero sí muchos de los que aspiran a la internacionalidad.

Opciones de medalla El Jansu Gym será el segundo club que más deportistas aporte a la competición, ya que de los noventa con los que cuenta en la actualidad, tomará parte en la competición con un total de dieciséis, repartidos en todas las categorías, aunque por la especialización en el trabajo con la cantera que realiza el club de Cantalejo, las opciones de medalla son mayores en las categorías inferiores. Aunque con el formato de eliminatorias directas siempre es complicado aplicar a alguno de los combatientes el papel de favorito.



Al tener el carácter de valedero para el ránking nacional, el Open Ciudad de Cantalejo contará con todos los elementos propios de las competiciones de más alto nivel del taekwondo, con casco y peto electrónico, más vídeo-replay. entre 40 y 50 árbitros velarán por el correcto desarrollo de la competición, y más de medio centenar de voluntarios trabajarán para que el Open se desarrolle de la mejor manera posible. La experiencia que atesora el Jansu en la organización de competiciones hará el resto.

