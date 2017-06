La nueva selectividad EBAU asusta a los estudiantes e indigna a los profesores

Los primeros alumnos que realizan la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad/ KAMARERO

Un total de 535 estudiantes se presentaron en Segovia a los primeros exámenes de la fase general de la nueva evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU), que ha provocado el enfado y las quejas de muchos de los profesores que acompañaron a sus alumnos. Los vocales de centros fijan sus quejas en el análisis sintáctico de Lengua Castellana y en el examen de Historia de España, por su complejidad y extensión. “Aquí nos han puesto la EBAU más difícil de España”, señalaba una profesora, a la par que otro compañero lamentaba: “Después de lo que han hecho pasar a estos chicos, no se merecían estos exámenes que no los superan ni los universitarios de segundo de carrera”.

Hasta el ambiente, que se respiraba ayer en las dos sedes de examen ubicadas en el campus María Zambrano, era distinto al de otras “selectividades” hechas en este mismo escenario. Los bachilleres llegaban poco antes de las ocho y media de la mañana más nerviosos, asustados y desconcertados si cabe que los aspirantes de años anteriores. Aunque la Consejería de Educación de Castilla y León ha transmitido de forma insistente mensajes de tranquilidad y normalidad, los jóvenes con una media de entre 17 y 18 años, mostraban su inquietud ante las características de la primera y puede que última EBAU.

Sin embargo, una vez más, los estudiantes supieron estar a la altura de la circunstancias. Todos llevaron los imprescindibles carnés de identidad (DNI) para acceder a las aulas de exámenes, fueron puntuales y no protagonizaron ningún despiste grave. Ya en las aulas fueron templando nervios y afrontando el comentario de texto, las preguntas de Lengua y Literatura y, tras un descanso, las cuestiones de Historia, con un calor sofocante que tampoco jugó a su favor aunque los responsables de los tribunales de examen permitieron que llevaran a los pupitres botellas de agua. El calor o los nervios parecen ser las causas del abandono de una de las preuniversitarias.

Al igual que en selectividades anteriores se repitieron las imágenes de las montañas de mochilas apiñadas en las esquinas de las clases; de los bolis, relojes, types u otros borradores colocados sobre las mesas antes de empezar a escribir; de los círculos de amigos comentado sus respuestas en los descansos; y de los paseos con los apuntes en la mano dando el último repaso. Pero cambiaron y mucho las reacciones de los alumnos y de los profesores al ver las preguntas. Si otros años, tras superar el miedo escénico y hacer el primer ejercicio, los aspirantes decían la tan conocida frase de “la selectividad no es tan dura como la pitan”, ayer se extendía la consideración de que las pruebas eran más difíciles de lo que esperaban. Y según sus profesores no les faltaba razón, ya que los vocales de los centros se llevaban las manos a la cabeza al ver las preguntas que habían afrontado sus alumnos. Los profesores de Lengua criticaron la complejidad de una de las frases propuestas para el análisis sintáctico. “Están pidieron a los chicos de Bachillerato un análisis filológico que corresponde a segundo de carrera” decía un vocal de instituto. En su enfado, los profesores de instituto retaban a los responsables de las comisiones de examen a que realizan la prueba. “Me gustaría que este examen de Historia lo hiciera quien lo ha puesto” decía Sabina Álvarez mientras sus palabras eran ratificadas por otros docentes. Antonio Martínez, profesor de Secundaria, asegura que hasta el 28 de mayo no han sabido cómo iba a ser el examen de Historia y mientras tanto se había dejado correr el mensaje de que solo iban a entrar en el temario 19 estándares (enunciados) pero al final han sido 98. “Ha entrado de todo, desde el principio de los tiempos hasta la Constitución del 78”, comentaba Martínez, reprochando la poca de flexibilidad que se ha dejado a los alumnos para preparar y seleccionar sus opciones de temas a desarrollar.

En los grupos de docentes se vieron evidentes muestras de indignación, pero aunque algunos dijeron estar dispuestos a transmitir de forma escrita su protesta ante los responsables universitarios de la EBAU ayer no constaba que se hubiera formalizado ninguna queja, tal y como señalaron fuentes de los tribunales de examen.

Tribunales Los dos presidentes de los tribunales, María Ángeles Sastre y Miguel Fernández, aseguraron que la primera jornada se vivió con normalidad, sin más incidentes que un abandono, y aplicando las medidas de adaptación requeridas por los alumnos. Para los estudiantes con déficit de atención se adaptó el tiempo de examen (disponían de 15 minutos más) y a los alumnos diabéticos se les permitió comer en clase.

