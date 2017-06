Juan Alberto Gómez recibe el galardón al Maestro del año en Taekwondo

Juan Alberto Gómez, con los galardones recibidos en Barcelona. / EL ADELANTADO

El Hotel SB Diagonal Zero de Barcelona albergó el evento más importante a nivel Internacional de las Artes Marciales, con la celebración del ‘Salón de Honor 2017 - Martial Arts, Culture and Sport’, evento dirigido a premiar a los más distinguidos maestros de artes marciales de todo el mundo, y en el que estuvieron presentes diversos representantes de una treintena de países.

El Maestro y director del Club Jansu Gym, Juan Alberto Gómez Calvo, fue galardonado con el Premio ‘Master of de year in taekwondo’, por todos los méritos conseguidos durante su carrera deportiva desde hace ya más de dos décadas, al frente del Club de Taekwondo en Cantalejo.

Durante la gala se premió a los dirigentes y maestros por los méritos adquiridos, así como por la trayectoria de años en esta disciplina, destacando dentro de su especialidad tanto en la faceta deportiva, como organizativa, así como en su aportación al desarrollo y divulgación de las Artes Marciales. Como invitado especial en esta entrega de premios, todos los asistentes pudieron disfrutar de la presencia del actor Vicent Lyn, el cual ha participado en diversas películas de acción y artes marciales.

El Club Jansu Gym ha sido galardonado en la última década con distinguidos premios, haciendo llegar a Cantalejo el mejor Taekwondo realizando seminarios de este deporte tanto en la modalidad de técnica como de combate.

