Los examinadores de Tráfico iniciarán el lunes 19 varias jornadas de huelga

Los examinadores de Tráfico exigen un complemento salarial que sea acode con las características de su puesto. / E. A.

A partir del próximo lunes, día 19, todos los lunes, martes y miércoles en jornadas completas y hasta el 31 de julio, los examinadores de Tráfico están convocados a una huelga general, que se llevará a cabo en todas las provincias españolas, convocada por los propios funcionarios pertenecientes a la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

En la provincia de Segovia son cuatro los examinadores que hay actualmente, ya que la plantilla es de cinco pero uno se jubiló recientemente y su plaza aún no ha sido cubierta, y no se sabe aún si piensan secundar la huelga o no.

En este sentido, desde la Subdelegación del Gobierno afirmaron ayer que “no se tiene conocimiento de la convocatoria”, aunque en caso de que la secunden, “se tratará de acomodar el calendario de exámenes para que todas las autoescuelas puedan realizarlos, si no es un día, otro”.

Desde la Asociación de Autoescuelas de Segovia prefirieron no hacer declaraciones al respecto y esperar a la próxima semana, para ver, primero, si los examinadores asignados a la provincia hacen huelga los días marcados y, segundo, las consecuencias que ello conlleva.

Motivos de la huelga Desde Asextra confirmaron ayer que la convocatoria de huelga sigue en pie a partir del lunes 19 y recordaron que los motivos de esta protesta son, por un lado, que llevan diez años esperando un complemento salarial específico que sea acorde con las características del puesto —la elevada complejidad técnica, la peligrosidad, la penosidad (trabajo a la intemperie) y la gran responsabilidad que asumen—; y por el otro, “los incumplimientos y engaños de los anteriores acuerdos de desconvocatoria de huelga de fecha 29 de octubre de 2015”.

Ya el pasado día 2 de junio protagonizaron una primera jornada de huelga que fue seguida a nivel nacional por un 90 por ciento de los examinadores de Tráfico, según aseguraron desde Asextra. “Los funcionarios examinadores están expectantes y a la espera de la respuesta que van a ofrecer los organismos CECIR y DGT a este conflicto. No obstante, los examinadores han aprendido la lección de hace dos años y no se conformarán con buenas palabras y deseos. De hecho, en estos momentos, se está votando en el colectivo la continuidad del conflicto a partir de septiembre, posiblemente con huelga total e indefinida, por si la DGT, que es el ente al que pertenecemos, no ofreciera soluciones adecuadas y perfectamente definidas”, afirman desde la Asociación en su blog.

Explican también que “sentimos mucho los problemas que esta situación está originando a los ciudadanos que no pueden acceder con normalidad a las pruebas del Servicio Público de Exámenes” e informan a los afectados de “que las reclamaciones que crean oportuno realizar con motivo de los paros deben realizarse en las hojas de reclamaciones que cada Jefatura tiene habilitadas al efecto. También en la página web de la DGT (www.dgt.es) o del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es)”.

