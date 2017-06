El PP lamenta que la ciudad no haya “avanzado nada” en dos años

Raquel Fernández y Azucena Suárez hicieron balance de la primera mitad de esta legislatura. / TAMARA DE SANTOS

Hoy se cumplen dos años desde la toma de posesión de la corporación municipal. Aquel domingo 13 de junio, los 25 concejales de cinco partidos juraron o prometieron su cargo en un pleno extraordinario en el que había miembros que hoy ya no están, como Luciana Miguel o Juan Alcalde. Sí que siguen siendo los mismos los ediles del equipo de Gobierno socialista (12) y los del principal partido de la oposición, el Grupo Municipal Popular (8), que aprovechó la efeméride para hacer ayer un balance de los dos primeros años de esta legislatura.

Raquel Fernández, portavoz del grupo, aseguró que “Segovia no ha avanzado prácticamente nada en estos dos años” y las cosas que ha ido haciendo el equipo de Gobierno, añadió, “corresponden al día a día de la ciudad”. Para los populares, el Grupo Socialista no ha sido capaz de liderar en solitario ninguno de los grandes proyectos que se han acabado estos dos años, como la estación de autobuses, o que han comenzado esta legislatura, como la segunda fase del campus María Zambrano, pues estos proyectos se han desarrollado con la Junta de Castilla y León.

Añadió Fernández que “la ciudad está hipotecada” debido al pago de las sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento que tienen que afrontarse durante estos años y por el proyecto del CAT que el PSOE quiere ahora abordar en solitario, “un problema añadido”.

Así pues, “con esta situación de partida, no se pueden hacer unos presupuestos adecuados para la ciudad”, aseguró Fernández. Es más, afirmó que en los dos últimos ejercicios no se han hecho unos presupuestos municipales, sino “los presupuestos del PSOE”, dirigidos principalmente al pago de las sentencias.

Para los populares, hay que destacar también que en esta legislatura se han incrementado los impuestos a los ciudadanos y los empresarios y Fernández recordó que el ‘tasazo’ del agua supuso “una protesta vecinal sin precedentes”, como símbolo de esa presión fiscal a la que se somete a los segovianos.

En este sentido, lamentó también que “Luquero sigue gobernando como si tuviera mayoría absoluta”, porque no se tienen en cuenta las propuestas de los grupos de la oposición a la hora de elaborar los presupuestos, y eso que los segovianos decidieron que “querían un Ayuntamiento global” —hay cinco grupos en la corporación—, pero, insistió, “a la oposición no se le da participación en ningún aspecto importante de la ciudad” y acusó al equipo de Gobierno de “ningunear” al resto de los grupos.

Por último, Fernández criticó que “el Grupo Socialista no tiene un proyecto de ciudad, no tiene un compromiso claro ni una hoja de ruta”. Por todo ello, dijo la portavoz del Grupo Municipal Popular, “la ciudad está completamente estancada, prácticamente igual que hace dos años, aunque un poco más envejecida (...) Segovia no tiene lo que se merece, un proyecto claro y rotundo, que ponga a la ciudad donde se merece”.

“Tareas inacabadas” La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Azucena Suárez, añadió que en esta legislatura “hay tareas inacabadas y proyectos mal desarrollados, entre los que se lleva la palma la avenida de la Constitución”. Pero destacó también en este punto la avenida de Padre Claret, “que continúa prácticamente igual y el único cambio es que el Ayuntamiento tiene que responsabilizarse ahora de su mantenimiento”; o las calles San Juan,

Daoíz-Marqués del Arco y la plaza de la Artillería, que se ha propuesto de diversas maneras su rehabilitación, “pero la respuesta siempre es la misma, que no hay dinero”.

Suárez criticó también el pacto PSOE-Ciudadanos y dijo que “los vecinos confiaron en otros grupos políticos, que decían que venían a aportar aire fresco y transparencia, pero sólo están sirviendo para prolongar y ser copartícipes de un Gobierno que a día de hoy está sin hoja de ruta”.

Suárez compara el CAT con los “aeropuertos sin aviones” de otras provincias

El Centro de las Artes y la Tecnología (CAT) mereció un capítulo especial en el balance de los dos primeros años del último Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Segovia y se llevó las mayores críticas por parte de la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Azucena Suárez, quien comparó este proyecto con los “aeropuertos sin aviones” que tienen otras provincias, como Castellón.

Suárez recordó que 2016 quedará marcado por ser el año en el que el Ayuntamiento tuvo que devolver al Gobierno de España los 11 millones de euros de subvención que había concedido para la construcción del Edificio de Emprendedores (CIDE) —“el único edificio que han empezado y ni siquiera han conseguido terminar” de un grupo de doce inmuebles que iba a reunir el CAT—, por no haber cumplido con los plazos.

Además, añadió la viceportavoz de los populares, sigue siendo un proyecto sin plan de viabilidad y aún no se sabe a qué se va a dedicar. “En 2016 se anunció la llegada del Instituto de Danza Alicia Alonso y ahora sabemos que tampoco va a ser una realidad”, lamentó Suárez.

Hizo referencia, asimismo, a la partida consignada para el CAT en los presupuestos de 2017, pues apenas dos meses después de aprobarse en pleno las cuentas municipales para este ejercicio, la alcaldesa reconoció que no había tiempo para licitar las obras previstas, por lo que dicha partida tuvo que reasignarse a otros proyectos..

“A día de hoy —criticó Suárez— después de más de 20 millones de euros de inversión, sólo hay un edificio construido de los varios proyectados, y no tenemos seguro ni su futuro ni su repercusión para Segovia”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.