Cerca de 350 personas abren la inscripción en la Marcha Parkinson

La asociación Parkinson Segovia, con el apoyo del Mercado de La Albuera, organiza una marcha solidaria para dar visibilidad a los enfermos y recoger donativos que contribuyan a mantener los servicios destinados a su atención.

Cerca de 350 personas ya se han inscrito en la Marcha Parkinson que tendrá lugar el próximo domingo por el barrio de La Albuera y proximidades. Los organizadores esperan superar el medio millar de participantes y recuerdan que las personas interesadas pueden apuntarse en los establecimientos del Mercado de La Albuera: Artesanos de la Carne, E. Saura y Foto Basilio, así como en el Centro Social Corpus, en la calle Juan Bravo, y en la sede de la asociación Parkinson Segovia, situada en la calle Andrés Reguera Antón, aportando un donativo de seis euros. Se entregará camiseta, gorra y mochila a los 500 primeros inscritos.

La coordinadora de Parkinson Segovia, Teresa Martín Sanz, asegura que se ha preparado un recorrido que no llega a los cinco kilómetros, pensado para personas de diferentes edades con la finalidad de “disfrutar juntos de un día festivo” y, a la vez, que “nos acompañen en nuestro camino. Teresa Martín hace alusión así a las vivencias cotidianas de enfermos y familiares y la lucha que la asociación, con escasos recursos, mantiene “mes a mes” para seguir dando servicios que son necesarios para muchas personas.

Hay que recordar que el presidente de Parkinson Segovia, Jesús Mazariegos, reconocía el pasado mes de abril que la asociación sufre una “situación económica desesperada”. La llegada de una ayuda de la Obra Social ‘la Caixa’, correspondiente a la resolución de la convocatoria de proyectos sociales de promoción de la autonomía personal, ha dado un respiro al colectivo que atiende a unas 50 personas en Segovia y Cuéllar “porque no tenemos recursos para atender a más, que si no sí haríamos”, dice Teresa Martín. En todo caso, la coordinadora de Parkinson recuerda que viven al día y “gracias a la marcha tendremos para un mes más de atención a los enfermos”.

La caminata comenzará a las diez de la mañana de la Plaza de los Deportes, subirá por la calle Tejedores hacia al campo de fútbol de La Albuera, irá hacia los antiguos Polvorines, descenderá luego por la calle Marqués de Lozoya y terminará en el Parque del Cementerio con actuación musical de Feliciano Ituero y Miguel Benito y sorteo de regalos.

