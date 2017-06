Pronatura cierra su vigésima edición con las ventas marcadas por el calor

La XX Feria Internacional de la Mujer Rural reunió a 120 artesanas (sesenta stands) en la avenida del Acueducto desde el pasado viernes. / TAMARA DE SANTOS

La vigésima edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural, Pronatura, cerró ayer sus puertas con una caída en el público y las ventas, porque este año el intenso calor vivido durante el fin de semana jugó en contra del evento, ya que durante las horas centrales del día eran pocos los que se animaban a dar una vuelta por los stands.

Así lo reconocían a última hora de la tarde de ayer algunas artesanas, como Pilar Martín. Ha acudido en ediciones anteriores a la Feria, desde la localidad abulense de Navamorisca con sus productos de cuero, y no se atreve a comparar con otros años, porque recuerda que la última vez que vino llovió mucho, pero en esta ocasión el calor sofocante también ha espantado a los compradores; aunque aseguró que la Feria “ha estado muy floja” en lo que a ventas se refiere.

En el mismo sentido, Marta Gómez —productos de encuadernación artesanal, procedente de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)— afirmó que el público segoviano no ha comprado mucho en esta Feria, “quizás por el calor, porque la gente comienza a venir a última hora de la tarde”.

Más allá va María Pérez, joyera de Villaviciosa (Asturias), quien cree que la bajada en las ventas se debe a que “ha disminuido mucho la calidad de la Feria” en su sector, ya que hay mucha bisutería, por lo que, dice, “cuando traes productos de calidad, que tienen un precio más elevado, la gente no los compra”.

XX Feria Pronatura Durante tres días, 120 artesanas, procedentes de todas las comunidades españolas y de otros siete países —Senegal, Filipinas, Panamá, Uruguay, México, Túnez y Perú—, expusieron sus productos naturales en la avenida del Acueducto. Esta Feria, convertida ya en un referente nacional que ha traspasado fronteras, es un gran escaparate para una amplia variedad de productos.

Podían encontrarse alimentos, como queso, pulpo, dulces, sobaos, embutidos ibéricos, chocolates, conservas, repostería, frutos secos garrapiñados, aceitunas y otros encurtidos y especias y condimentos. También había productos de higiene, como jabones naturales; artículos reciclados; complementos de cerámica, de cuero o pintados a mano; encuadernación artesanal; bisutería y joyería con distintos materiales; bordados, trajes regionales; productos para bebés...

Pero, además, esta Feria está concebida como un espacio para que las artesanas compartan sus experiencias y sus ideas, por ello en el marco de Pronatura se celebró también el Foro Emprendedoras, en el que se debatió sobre diversos temas, como las dificultadas que se encuentran las emprendedoras en los países en desarrollo o el futuro de los negocios que nacen en el medio rural.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.