La Segoviana espera la respuesta de Abraham para la renovación

Abraham García, pensativo durante un encuentro de la Gimnástica Segoviana. / KAMARERO

Dos semanas después de conseguido el ascenso a la Segunda División B, la Gimnástica Segoviana ha comenzado a mover ficha con las renovaciones de varios jugadores. Los cuatro primeros, Rubén, Quino, Dani Arribas y Borja Plaza, ya fueron anunciados durante la presente semana, y en la jornada de ayer el club formalizó la continuidad de otras dos buenas piezas para el equipo, el portero Pablo y el defensa central Javi Marcos, y no serán los últimos de los que participaron en la pasada campaña que firmarán su renovación, con lo que el proyecto de la Segoviana apunta hacia el camino de la sensatez presupuestaria.

Ramsés ya conoce el presupuesto del que dispone para confeccionar una plantilla de garantías para la temporada del retorno a la Segunda B, un dinero que Agustín Cuenca avanza que es “algo mayor que el del año pasado, pero en ningún caso nos vamos a volver locos. Tengo claro que quien quiera jugar en la Segoviana no lo hará por dinero”.

De esta forma, el director técnico del club ya trabaja tanto en el capítulo de las renovaciones como sondeando el mercado en busca de futbolistas, sobre todo por un lateral izquierdo tras la retirada de Víctor Pérez, aunque esa tarea la tratan de facilitar mucho los agentes, ya que en la semana posterior al ascenso no menos de una veintena de representantes se pusieron en contacto con el conjunto azulgrana para ofrecer tanto jugadores como entrenadores. En el tema de los futbolistas, es Ramsés quien tiene la última palabra para usar como mejor crea conveniente el dinero con el que cuenta, mientras que en el apartado del técnico, quien está llevando las negociaciones directamente con Abraham es Agustín, que no quiere oír hablar de otros entrenadores que no sean el madrileño, “porque Abraham es nuestra primera opción, y en ningún caso vamos a desviar nuestra atención de tratar de renovarlo”.

Una oferta mejor El club trasladó al técnico una oferta superior en lo económico a la de la pasada campaña, “hemos hecho un esfuerzo porque Abraham lo hizo con nosotros el año pasado, y no se puede vivir del aire”, afirma el presidente de la Segoviana, que sin embargo es consciente de que, al igual que sucede con la plantilla, si el técnico se queda en la Segoviana no será por el dinero, “ya que nuestras limitaciones están ahí, y no podemos pasarnos”. El entrenador pidió un tiempo de reflexión antes de dar una respuesta, y la Segoviana está respetando ese plazo, “porque lo merece” afirma Agustín. De la respuesta que ofrezca Abraham a la propuesta gimnástica dependerá la continuidad del proyecto casi al cien por cien, o bien el inicio de la búsqueda de un nuevo responsable del banquillo, algo que el club ya se ha encargado de señalar que no desea.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.