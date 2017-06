Segovia destina 77,45 euros por habitante al año a los servicios sociales del municipio

Entre el lío de asuntos que se mencionaron en el debate del estado de la ciudad —o balance de ejercicio, como quiera llamarse— celebrado durante el interminable pleno del mes de marzo en el Ayuntamiento de Segovia: que si el CAT, las sentencias, el PEAHIS, los autobuses y otros temas candentes que mes a mes acaparan reproches entre los grupos políticos y titulares en los medios de comunicación locales, casi pasó desapercibido el dato sobre inversión en servicios sociales que lanzó la portavoz del Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández, mientras criticaba la autocomplacencia y el conformismo del Gobierno municipal socialista. La concejala del PP afirmó que el consistorio segoviano destina menos de 35 euros por habitante a las prestaciones de competencia municipal.

Hizo Fernández referencia a un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que, basado en los presupuestos de los ayuntamientos españoles de municipios con más de 20.000 habitantes, califica de “pobres” a aquellos que no dedican a inversión social al menos al 60% de la media estatal, los que no llegan a 36,09 euros.

El razonamiento pasó inadvertido para la mayoría en el frenesí del debate pero no para el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, que incluso comentó después con la alcaldesa que Segovia no podía estar entre esos ayuntamientos “pobres”.

También en El Adelantado apuntamos el dato y recurrimos a la fuente original, la citada asociación, descubriendo que esta no incluye a Segovia entre los 37 ayuntamientos españoles considerados “oficialmente pobres” en servicios sociales en base a la inversión por habitante. Sí están otros dos de Castilla y León, Zamora y Laguna de Duero (Valladolid). No aparece Segovia, asimismo, entre los considerados “precarios”, los que no llegan a 50 euros por habitante.

Tampoco se encuentra el consistorio segoviano entre los doce, del total de 350 de municipios con más de 20.000 habitantes, que alcanzan la excelencia, con una inversión social por encima de los cien euros por habitante y año.

Así las cosas, cabía suponer que el municipio se situaría en una situación intermedia, en un gasto entre los cincuenta y los cien euros, y para averiguarlo la opción era recurrir a los datos oficiales que esta asociación de directores y gerentes dice haber consultado: los presupuestos de entidades locales (liquidación de 2015 y los definitivos de 2016 recogidos en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como los datos presupuestarios volcados en la web municipal.

Algo parecido ha hecho el concejal de Servicios Sociales, quien confiesa que incluso ha recurrido a la Intervención municipal para asegurarse.

En este sentido, tal y como indica la citada asociación, los datos a cotejar se corresponden con el gasto computado en el funcional 23 de la contabilidad municipal (servicios sociales y promoción social), considerando el gasto no financiero (capítulos 1, 2, 4, 6 y 7).

EXTRAÑEZA Torquemada no se explica de dónde ha obtenido la líder del principal grupo de la oposición municipal el dato de una inversión inferior a los 35 euros por habitante y año. “La única conclusión que he sacado es que no se ha documentado bien y lo hace sobre un asunto importante, delicado, cuando Segovia no aparece entre los ayuntamientos pobres en la fuente que ella misma ofrece. Me da la sensación de que ha hecho una única división con la partida del acuerdo marco en vigor con la Junta de Castilla y León en materia de servicios sociales, y que supone una aportación de 1.800.000 euros”.

Añade que eso denota un desconocimiento del funcionamiento de los servicios sociales municipales, en los que hay programas propios y otros en los que la Junta aporta distinto porcentaje del presupuesto, “el 30%, el 40% el 70%, etc.”, asegura el concejal.

Recalca que sus cuentas son otras muy distintas en las que en 2015 la inversión del Ayuntamiento en Servicios Sociales ascendió a más de 3,5 millones de euros, lo que refleja un gasto por habitante en ese ejercicio de 66,9 euros, rozando el notable que asegura se alcanzó el año pasado, cuando el presupuesto total superó los 4 millones de euros, lo que indica 77,45 euros por habitante en 2016.

“Si se establece una puntuación en la que 50 es el aprobado, el cinco, y 100 el 10, sobresaliente alto, estamos rondando el 8, el notable alto”, asegura Torquemada.

El edil del equipo de Gobierno sostiene que, tal y como establece la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las cantidades que ofrece se componen de gastos efectivamente destinados a servicios sociales y no ha incluido los de cooperación internacional, seguridad social u otras prestaciones sociales para los empleados del ayuntamiento.

Lo que sí ha incorporado, además del coste de los programas de servicios sociales, son el gasto del personal que trabaja directamente en su gestión y atención a quienes reciben estas prestaciones o inversiones como, por ejemplo, el ascensor del Centro de Asociaciones de Voluntariado y Autoayuda de la avenida del Acueducto, equipamiento para los CEAS del municipio o reformas en las viviendas sociales.

El referente, obviamente, son los doce ayuntamientos españoles, entres los cuales se encuentra uno de Castilla y León, el burgalés de Miranda de Ebro, que han alcanzado la excelencia en inversión social, por encima de los 100 euros por habitante y año. Para ello, no basta con que los gastos computados en el funcional 23 de la contabilidad municipal se correspondan realmente con actuaciones en servicios sociales; es necesrio, además, que el presupuesto a ellos destinado suponga un incremento respecto al gasto liquidado el año anterior y supere un 10 por ciento del total de gasto no financiero municipal.

En cualquier caso, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento segoviano valora la cobertura que en general Castilla y León ofrece en materia de servicios sociales y añade que hay otro documento de los directores y gestores, el ‘Estado Social de la Nación’, “en el que evidentemente se hace hincapié en la importancia de dotar de forma suficiente las prestaciones sociales que ofrecen los ayuntamientos pero también indica que no necesariamente más gasto implica mejor tasa de cobertura a la población; es importante un buen equilibrio entre ambos conceptos y precisamente las Comunidades Autónomas donde están más descentralizados, donde los gestionan los ayuntamientos, hay mejor nivel de cobertura”.

