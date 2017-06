Un Anuario en papel para la Revista Digital enraiza2

Portada del Anuario de enraiza2.

Si hace algo más de un año el periodista y miembro del Consejo Asesor del IGH, Carlos Blanco, reflexionaba sobre la llegada de la Revista enraiza2 al espacio digital, la gratificante noticia de hoy es la publicación en papel del primer Anuario (abril 2016-marzo 2017), que llegará a manos de los lectores a través de su presentación el martes 13 de junio. Doce números para degustar en conjunto, y ordenados en sus contenidos mes a mes. De esta forma, y linealmente en el tiempo, el público fidelizado con esta cabecera podrá revisar y releer detalladamente las entrevistas, artículos, reportajes... enmarcados en las dos grandes secciones: Divulgación -donde se agrupan los textos de La Urdimbre, Las Tramas y La Agenda-, e Investigación -en la que los artículos dan a conocer nuevos y variados aspectos de las temáticas presentadas-. Solo un deseo, que ojearlo y hojearlo se conviertan en un verdadero disfrute para quien lo tenga entre sus manos: tanto, como el derivado de los meses de su preparación.

En el ámbito de la prensa, el concepto de Anuario remite a una publicación de periodicidad anual en la que usualmente se recogen datos del año anterior, y que puede resultar de gran interés para un grupo de especialistas o un público determinado interesado en unas mismas temáticas. Éste, es el objeto del primer Anuario en papel de la Revista Digital enraiza2, puesto que son muchas las peticiones en este sentido llegadas hasta la redacción por parte de los lectores fidelizados: ¿y por qué no su impresión en papel? El hojear, oler, pasar páginas y releer un texto las veces que se considere necesario, es uno de los placeres que nos aporta la vida... ¡Cuánta felicidad nos reportan las lecturas seleccionadas en función de nuestros intereses! ¿O no?

He aquí, por lo tanto y en doscientas cincuenta páginas, un Anuario en el que se han reunido cronológicamente los textos hechos ex profeso, las colaboraciones de variadas firmas, y los artículos de investigación elaborados por diferentes profesionales de las Ciencias Sociales. No se han incorporado los editoriales, puesto que este género periodístico solo alcanza su sentido pleno en el contexto de un número determinado y en relación al tiempo, los materiales y los temas abordados en el mismo.

La presentación del largo sumario de artículos, sigue la división en secciones de la propia revista. En la primera parte, Divulgación, se distinguen los textos enmarcados en la sección La Urdimbre, que han evolucionado de forma natural contemplando las iniciativas desarrolladas, los programas puestos en marcha, las Becas concedidas o las publicaciones editadas por el IGH; y en la sección Las Tramas, se ha dado cabida a las manifestaciones festivas -mantenidas o de nueva creación-, las entrevistas, los eventos folklóricos, los estudios universitarios o musicales… o las grandes efemérides: el año 2016 ha logrado aglutinar bajo su particular paraguas cultural el 125 Aniversario del nacimiento del maestro Agapito Marazuela Albornos, el centenario de la Coronación de la Virgen de la Fuencisla, o las cuatro décadas cumplidas por agrupaciones musicales como La Ronda Segoviana. A tales textos, se han sumado los relativos a la Agenda, con referencias a determinadas fechas del calendario festivo y a otras apuestas culturales apoyadas por distintas instituciones públicas y/o privadas y colectivos surgidos de la sociedad civil.

En la segunda parte del Anuario, dedicada a la Investigación, figuran los artículos firmados por relevantes investigadores en el panorama nacional, y otros tantos textos elaborados por estudiosos destacados en el ámbito local/provincial, aunando fuerzas en un proyecto conjunto, abierto a las diferentes voces institucionales y a los nombres personales y cercano a las realidades que nos rodean mediada la segunda década del siglo XXI. Sin duda, la novedad y la cantidad de datos aportados en los doce artículos, han logrado posicionar a la Revista Digital enraiza2 en el panorama regional de publicaciones que "visibilizan" a la Cultura Tradicional, junto a algunas cabeceras que ya superan los diez años en activo, como la segoviana Lazos, o títulos asentados como la Revista de Folklore (Valladolid), Al Socayo (Palencia) o El Filandar (Zamora).

En el nuevo libro del IGH se pueden apreciar dos aspectos distintivos: por un lado, la amplitud de contenidos relativos a diferentes ciencias humanas y sociales -historia, etnografía, antropología, sociología, periodismo...; y por otro, la calidad de firmas entre los colaboradores e investigadores, influyentes en sus respectivos espacios profesionales, como los antropólogos Honorio Velasco, Luis Díaz Viana y Jorge Herrero; los periodistas Carlos Blanco y Juan Andrés Saiz Garrido; los folkloristas Ismael Peña, Pablo Zamarrón y Joaquín González Herrero; los músicos Luis Martín, El Nuevo Mester de Juglaría y Carmelo Gozalo; las conservadoras de museos estatales, Mª Antonia Herradón Figueroa y Ruth Domínguez; directores de museos locales como Arantza Rodrigo; la arqueóloga Isabel Marqués y el antropólogo Mario Sanz Elorza; o los becados por el IGH, los etnomusicólogos Fuencisla Álvarez Collado y Víctor Sanz. Entre los fotógrafos, Rosa Quintana, Jaime de Mercado o J. Enrique del Barrio...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.