Abierto un nuevo albergue del Camino de Santiago a su paso por Segovia

La localidad de Los Huertos acaba de dotar al Camino de Santiago desde Madrid a su paso por la provincia de un séptimo albergue, que se viene a sumar a los que ya funcionan en Zamarramala, Santa María la Real de Nieva, los dos de Nava de la Asunción, el de Coca y el de Villeguillo.

Con la visita del presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, al establecimiento, el Ayuntamiento ha dado por inaugurado su albergue, que lleva el nombre de "Virgen de las Vegas". No obstante, en los últimos días ya han dormido en el recinto varios peregrinos, la mayoría de ellos extranjeros.

Junto al albergue, situado al lado de la Casa Consistorial, se sitúa el nuevo centro médico, que seguirá llevando el nombre del que fuera alcalde de la localidad y diputado provincial, Alfredo Monjas.

El alcalde de Los Huertos, Alfonso Asenjo, y el teniente alcalde, Francisco Javier Herranz, han ejercido de anfitriones en la visita realizada por el presidente de la Diputación en la que han estado también presentes los diputados de Acción Territorial, Basilio del Olmo; Prodestur, Magdalena Rodríguez; y Promoción Económica, Jaime Pérez. No en vano, la institución provincial ha aportado 12.000 de los 31.000 euros que el Ayuntamiento ha invertido en ambas infraestructuras. Esa subvención ha llegado a través de la línea de ayudas establecida por la Diputación para ayuntamientos o edificios municipales.

Con las cuatro nuevas plazas de este albergue de Los Huertos, los albergues del Camino de Santiago a su paso por Segovia suman ya 124 plazas. Los dos más grandes son el Villa de Nava, con 44, y el municipal de Peregrinos de Zamarramala, con 40. La Casa del Peregrino de Coca dispone de 16, el municipal de Villeguillo de diez, el Fuensanta de Santa María de seis y el municipal de Peregrinos de Nava de la Asunción de otras cuatro.

En la provincia hay otros 17 albergues, que suman 248 habitaciones y 1.336 plazas, para un global de 24 albergues y 2.866 plazas.

El alcalde de Los Huertos recuerda que desde el albergue de Zamarramala hasta el de Santa María no había ningún recinto disponible para que pernoctaran los peregrinos de esta ruta del Camino de Santiago. De hecho, el Ayuntamiento cedía en alguna ocasión un salón municipal para que durmieran en el suelo.

El albergue Virgen de las Vegas cumple todos los requisitos que exige la Junta como albergue no contributivo, pues se cobra solo un donativo de cinco euros por dormir y usar las instalaciones. Dispone de una estancia con cuatro camas en literas, baños, ducha, calefacción y microondas. El establecimiento ya está, además, dado de alta en la Asociación de Peregrinos del Camino de Madrid.

El centro médico se ha ampliado también y trasladado a sus nuevas dependencias junto al albergue. El nuevo recinto dispone de una consulta para la doctora y otra para la enfermera y el podólogo. Antes, los tres debían compartir la misma.

