El Getafe vuelve a Segovia para la pretemporada

Jugadores del Getafe entrenando en La Albuera. / KAMARERO

Desde que a principios de los 2000 el Getafe CF se fijara en Segovia para realizar sus concentraciones de pretemporada, primero en Cuéllar y Cantalejo para posteriormente recalar en la capital, el club que preside Ángel Torres no ha dejado de venir a Segovia, ni con el equipo en Primera, ni después de haber perdido la categoría.

El conjunto de la ciudad madrileña no realizará una excepción este año, puesto que a pesar de no saber en la categoría en la que militará la próxima temporada, puesto que la campaña aún no ha terminado en la Segunda División, ya se puso en contacto con el IMD para señalar su intención de realizar la primera de sus concentraciones de pretemporada en Segovia, aunque sin poder concretar las fechas, siendo las más probables la del 19 al 26 de julio.

El Atleti, no Quienes también estuvieron en Segovia viendo las instalaciones fueron algunos representantes del cuerpo técnico y la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Así, fueron el ‘Profe’ Ortega, preparador físico del equipo, y José Luis Pérez Caminero, director deportivo del club rojiblanco, quienes evaluaron las instalaciones de la capital con el fin de que el primer equipo pudiera realizar algunos entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Simeone, pero finalmente esa opción no se terminó de concretar, y aunque la primera intención del cuerpo técnico del Atleti es la de cambiar de aires en la pretemporada con el fin de que los futbolistas no entren en una dinámica de rutina, salvo sorpresa de última hora no será Segovia su destino a partir del 6 de julio, fecha elegida para el comienzo de su pretemporada.

